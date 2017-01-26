Acer, BETT Fuarı’nda yeni Acer Chromebook Spin 11 ve TravelMate Spin’i tanıttı.

Acer, Londra’daki İngiliz Eğitim ve Öğretim Teknolojisi (BETT) Fuarı’nda yeni Acer Chromebook Spin 11’i (R751T) tanıttı. Özellikle sınıflarda kullanım için tasarlanan bu dayanıklı ve dönüştürülebilir Chromebook, Wacom® EMR (Elektromanyetik rezonans) teknolojisinden1 faydalanan bir ekran kalemi ile birlikte gelir ve modern eğitim ortamlarında ideal olan çok yönlü dört kullanım moduna sahiptir. Chromebook Spin 11 (R751T), Google Play™ Mağazası aracılığıyla sahip olduğu Android uygulamaları desteği sayesinde ezber bozan ek imkanlar sağlayacak.

Acer IT Ürünleri İş Birimi Genel Müdürü James Lin şunları söyledi: “Günümüzün öğrenci ve öğretmenleri, öğrenimin sonuçlarını geliştirmek için teknolojinin gücüne her zamankinden daha çok bağlılar. Acer, modern eğitim ihtiyaçları için tasarlanan ürün ve çözümler yaratmak amacıyla araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya devam ediyor. “Yeni Chromebook Spin 11’imiz ile, öğrenciler öğrenim için dayanıklılaştırılmış ve kullanımı kolay bir cihaza kavuşurken, okul yöneticileri okulları için hem öğrencilere hem de eğitimcilere modern teknolojinin sunduklarından en iyi şekilde faydalanabilmelerine yardımcı olan uygun maliyetli bir dizüstü bilgisayar paketine sahip olurlar”.

Sınıfta Kullanım Kolaylığı

Chromebook Spin 11 (R751T) okuldaki dersleri ve etkinlikleri sınırlandıran değil kolaylaştıran özelliklere sahiptir.

Wacom EMR ekran kalemi1 donanımıyla, öğrenciler kalem ve kağıt kullanımı gibi doğal bir deneyim ile bir araya getirilen en yeni teknolojiyi kullanmanın keyfini çıkaracaklar. Öğrenciler ellerindeki ekran kalemiyle çok konforlu ve tam kontrollü olarak dijital bir şekilde çizim yapabilir, taslak hazırlayabilir, not alabilir ve fikirlerini yazabilirler. Okullar ayrıca EMR ekran kaleminin pilsiz oluşunu, kazara düşürülmelere karşı daha dirençli olmasını ve böylece toplam sahip olma maliyetini azaltmasını da faydalı bulacaklar.

Yeni Chromebook’un en etkileyici özelliklerinden biri de, kullanıcıların her modda sallantısız, optimum bir dokunmatik deneyimin keyfini çıkarmalarını garanti eden 360° çift torklu menteşe tasarımıdır. Bu modlar:

‘V’ Modu – Sınırlı (otobüs yolculuklarında koltuk arkalarındaki katlanır tepsiler veya küçük sınıf sıraları gibi) alanlarda kullanım için ideal olan bu mod video içeriklerini oynatmak için uygundur ve uygulamalar ve web sayfalarında dokunmatik kullanım için güçlü bir destek sağ

– Sınırlı (otobüs yolculuklarında koltuk arkalarındaki katlanır tepsiler veya küçük sınıf sıraları gibi) alanlarda kullanım için ideal olan bu mod video içeriklerini oynatmak için uygundur ve uygulamalar ve web sayfalarında dokunmatik kullanım için güçlü bir destek sağ Tablet Modu – En mobilite dostu olan bu modda, ince gövde ışık vermesi ve kolayca tutulabilmesi için kendi üzerine katlanır – grup çalışmaları, okul gezileri ve dışarıda yapılan dersler sırasında elden ele dolaştırmak için idealdir. Bu mod aynı zamanda Wacom destekli ekran kalemi ile sanat ve tasarım projeleri için mükemmeldir. Klavyenin üzerinde konumlandırılmış ikinci bir Acer HD geniş görüntülü web kamerası kullanıcının aynı bir tablette olduğu gibi fotoğraf ve video çekmesine olanak tanı

– En mobilite dostu olan bu modda, ince gövde ışık vermesi ve kolayca tutulabilmesi için kendi üzerine katlanır – grup çalışmaları, okul gezileri ve dışarıda yapılan dersler sırasında elden ele dolaştırmak için idealdir. Bu mod aynı zamanda Wacom destekli ekran kalemi ile sanat ve tasarım projeleri için mükemmeldir. Klavyenin üzerinde konumlandırılmış ikinci bir Acer HD geniş görüntülü web kamerası kullanıcının aynı bir tablette olduğu gibi fotoğraf ve video çekmesine olanak tanı Ekran Modu – Ellerin kullanımını gerektiren derslerde eğitici videoların gösterilmesi veya fazla dokunmatik etkileşime ihtiyaç olmayan uygulamalar için idealdir.

– Ellerin kullanımını gerektiren derslerde eğitici videoların gösterilmesi veya fazla dokunmatik etkileşime ihtiyaç olmayan uygulamalar için idealdir. Dizüstü Bilgisayar Modu – Tam boy bir klavye ile yazı yazmak veya uygulamaların kullanımı için klasik dizüstü bilgisayar modudur.

Dayanıklı Tasarım

Acer Chromebook Spin 11’in tasarımı sınıflardaki itiş kakışın altından kalkabilmesi için özel olarak yapılmıştır. En katı A.B.D. MIL-STD 810G asgari standardına2 karşı test edilen Chromebook Spin 11 güçlüdür ve ister sıralardan yere düşmesi, ister öğrencilerin sırt çantalarına tıkıştırılması olsun, gündelik darbe ve düşüşlere dayanıklıdır. Güçlendirilmiş kasa yapısı ve klavyeyi çevreleyen lastik tamponu sayesinde, Chromebook Spin 11 122 cm’ye kadar yüksekliklerden düşüşlere dirençlidir. Tasarımı aynı zamanda 330 ml’ye kadar sıvı dökülmelerine dayanan ve sıvıyı önemli bileşenlerden uzaklaştıran benzersiz bir drenaj sistemi barındırmaktadır. Hasarlara karşı daha ileri bir koruma sunmak için, klavyesi öğrencilerin tuşları çıkarmasını, değiştirmesini ve böylece diğer tuşlarla karışmasını önleyen gömme bir yapıya sahiptir.

Sıkıştırılmış Güç

Yukarıda sayılanların tümü dayanıklı bileşen tercihleri ve özellikleri sayesinde gerçekleşti. Bu nedenle, öğrenciler için kullanımı kolay olan ve bireysel olarak ve grup çalışmalarında kolayca yönetilebilen sağlam ve güvenilir bir dizüstü bilgisayar arayan okul yöneticileri için mükemmel bir tercihtir.

Chrome işletim sisteminden faydalanan bu dizüstü bilgisayar son derece yüksek bir dokunmatik hassaslığa sahip bir 11.6” HD IPS ekran barındırmaktadır. Modeline bağlı olarak Intel® Celeron® dört çekirdekli işlemci N3450 veya Intel® Celeron® çift çekirdekli işlemci N3350 ile çalışır. Aynı zamanda 4GB/8GB LPDDR4 bellek ve eMMC flaş ile 32GB/64GB dahili depolama ile birlikte gelir.

Kablosuz bağlantı 2X2 MIMO 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 aracılığıyla sağlanırken, kablolu bağlantı 2 USB C-Tipi bağlantı noktası (USB 3.1 Gen 1 – 5 Gbps’e kadar veri aktarımı, USB-C üzerinden DisplayPort ve USB şarjı) ve iki A-Tipi USB 3.0 bağlantı noktasının yanı sıra MicroSD kart okuyucu ile elde edilir.

Chromebook Spin 11 (R751T) 1,4 kg ağırlığında, 296 (G) x 206 (D) x 20.5 (Y) mm boyutlarında ve 10 saate kadar pil ömrüne sahiptir.

TravelMate Spin B1

Acer eğitim sektöründeki müşterilerine yönelik olan en yeni dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı Acer TravelMate Spin B1’i (B118) 25-28 Ocak tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilen 2017 BETT Fuarı’nda (Stand B109) tanıttı. Windows 10 Pro işletim sistemli 11.6 inç dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar, kolay taşınma için mükemmel ölçülere sahip ve dört kullanım modunun yanı sıra sınıflarda gündelik kullanım için dayanıklı bir tasarım barındırıyor. Ayrıca, uzun pil ömrü sayesinde öğrenciler bilgisayarı okulda tüm gün boyunca ve sonrasında da kullanabiliyorlar.



Dönüştürülebilir çok yönlülük artık sınıflarda

Sınıflarda eğitim çeşitli konular, öğrenim ortamları ve öğretim metotlarını içerir; TravelMate Spin B1 dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar, öğrencilerin ve benzer şekilde öğretmenlerin çok çeşitli ihtiyaçlarına tamamen uygun. Bilgisayar, grup projeleri ve paylaşım için stand ve çadır modları, laboratuvarlar ve okul gezileri gibi hareket halinde eğitim için tablet modu ve diğer her şey için dizüstü bilgisayar modu dahil olmak üzere öğrenimin tüm yönlerinde yararlanılması için çok yönlü dört moda sahip. Bu cihaz, web sayfalarında ve uygulama kullanımında sezgisel çalışmalar için Full HD veya HD bir dokunmatik ekran2 barındırıyor.

Darbelere, düşmelere ve sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı yapı

TravelMate Spin B1 maksimum çalışmayı garanti etmek ve bakımların azaltılmasına yardımcı olmak için dayanıklılık özellikleriyle tasarlanmış. Sınıflardaki itiş kakışın altından kalkabilecek şok emici orta lastik çerçevesi ve 60Kgf’e[i] kadar önden darbelere karşı koyabilecek arttırılmış dayanıklılığa sahip basınç dirençli ekran bu özellikler arasında. Ayrıca, 330 ml’ye kadar sıvı dökülmelerine karşı koruma sağlayan bir klavye barındırıyor. Klavye ve touchpad’in altındaki benzersiz oluk sistemi, suyu dahili bileşenlerden uzaklaştırarak kasanın altından boşaltıyor. Bu dizüstü bilgisayar aynı zamanda Kensington kilidi ile laboratuvarlara veya kablosuz taşıma gereçlerine bağlanabiliyor.

Uzun pil ömrü ve harika performans

TravelMate Spin B1 13 saate1 kadar pil ömrü sunarak öğrencilerin hem sınıf içinde hem de sınıf dışında, ev ödevlerine bile güç kalacak şekilde kesintisiz olarak derslerine devam edebilmelerine olanak veriyor. Intel® Pentium® işlemciler2 ve Intel® HD grafiklerinden yararlanan TravelMate Spin B1 güçlü günlük performans sağlıyor. Chiclet klavye düzgün dokunmatik yazı yazımında mükemmel bir dokunsal geri bildirim veriyor ve bir Hassas Touchpad konforlu ve tepkisel gezinmeye izin verirken Windows 10 hareketlerini de destekliyor.

Windows Ink ve Acer TeachSmart™

Windows Ink destekleyen bir ekran kalemi2 sayesinde, öğrenciler sezgisel biçimde notlarını yazabiliyor, Microsoft Word belgelerini düzenleyebiliyor, uygulamaları kullanabiliyor ve çizim yapabiliyorlar. Öğrenciler ekran kalemini basit bir şekilde tıklayarak kilitli ekrandan doğruca ve hızlı bir şekilde Microsoft OneNote erişimi sağlayabiliyorlar. Dahası, Acer TeachSmart™ yazılımı ile öğrenci ve öğretmenler arasındaki etkileşimler çok daha sezgisel bir hale geliyor. Yazılımın arayüzü her öğrencinin dizüstü bilgisayarının kapağında gömülü çok renkli LED ışıklar ile bağlantılı olarak çalışarak, öğretmenleri ile kolayca iletişime geçmelerini, ders materyallerini almalarını, kısa sınavlar olmalarını ve hatta tuvalete gitmek için izin isteyebilmelerini sağlıyor.

Öğrenciler iletişimde kalıyor

Öğrenciler hızlı çift bant 2×2 MIMO 802.11ac kablosuz bağlantı aracılığıyla okul ağlarına bağlı kalabiliyorlar. Cihaz Bluetooth 4.0, iki USB 3.0 bağlantı noktası, bir USB 2.0 bağlantı noktası ve bir HDMI bağlantı noktası ile kolayca yan donanımlara bağlanabiliyor. Öğrenciler 3.5 mm kulaklık jakı ile kulaklıklarını kullanabiliyor ve dahili SD kart okuyucu ile dosyalarını kolayca paylaşabiliyorlar.

Yeni Acer TravelMate Spin B1 eğitim sektöründeki ve ticari müşteriler için 2017’nin ikinci çeyreğinden itibaren temin edilebilecek. Tam teknik özellikler, fiyatlar ve temin edilebilirlik bölgelere göre değişiyor. Belirli pazarlardaki temin edilebilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar için lütfen www.acer.com aracılığıyla size en yakın Acer ofisi ile iletişime geçiniz. (Basın bülteninden derlenmiştir)