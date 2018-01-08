Acer ‘dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı’nı duyurdu!

Acer, CES 2018’de dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Swift 7 modelini tanıttı.

Yalnızca 8.98 mm inceliğiyle gelen Acer Swift 7’de 14 inç‘lik Full HD IPS dokunmatik ekran bulunuyor. 4G LTE bağlantısı sayesinde internetten asla kopmayan Swift 7’de nano SIM ve eSIM desteği de yer alıyor. Swift 7’de tasarım olarak Corning Glass NBT dokunmatik ekran, touchpad arkadan aydınlatmalı klavye ve ultra ince alüminyum gövdeyle geliyor

Donanım olarak Swift 7’de 7. nesil Intel Core i7 işlemcisinin yanında 8 GB LPDDR3 RAM ve 256 GB PCIe SSD depolama bulunuyor. Windows 10 işletim sistemiyle çalışacak Swift 7’de 10 saatlik bir kullanım süresi bulunuyor. İlk etapta Mart ayında ABD’de 1.699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Swift 7, Nisan ayından itibaren 1.6999 avro ile dünya genelinde satışa sunulacak.

Acer Swift 7 Fotoğrafları