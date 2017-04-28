Acer, en yeni ürünlerini duyurdu!

Acer, New York’ta gerçekleştirdiği basın etkinliğinde yeni ürünlerini duyurdu. İşte Acer’ın duyurusunu yaptığı ürünler…

Acer, New York’taki next@acer global basın etkinliğinde 2017 okula dönüş ürün serilerini tanıttı ve yeni dizüstü oyun bilgisayarlarında, ayrılabilir ve hepsi bir arada cihazlarda performanstan ödün vermeden ince boyutları mümkün kılan gelişmiş termal teknolojilerini vurguladı. next@acer dünyanın en büyük IMAX salonunda 400’den fazla uluslar arası basın mensubu, üretici ve iş ortağına ev sahipliği yaptı.



Yeni AeroBlade™ 3D metal fan gibi yenilikçi termal teknolojiler Predator Triton 700 dizüstü oyun bilgisayarının ultra ince boyutlarının geliştirilmesini performanstan ödün vermeden mümkün kılarken, patentli LiquidLoop™ sıvı soğutma sistemi güçlü Switch 5 ayrılabilir 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarın ve Aspire U27 hepsi bir arada bilgisayarın sessiz çalışmalarını ve ince profillerini korumalarını sağlamıştır.

Başa takılan Acer Windows Karma Gerçeklik ekranlarıyla Acer ayrıca dünyanın ilk halka açık Windows Karma Gerçeklik gösterimlerini yaparak misafirlere fiziksel ve dijital dünyaların birleştiği bir deneyim sundu. StarVR sanal gerçeklik başlıkları sektör lideri çözünürlükleri ve doğal görüşe yakın görüntüleme alanlarıyla temin edilebilir. Katılımcılar ultra sarmal John Wick Chronicles VR oyununu tamamen gerçekçi tüfekler ve hareketli takiplerle tamamladılar.



Microsoft Windows Karma Gerçeklik Program Yönetimi Direktörü, VR öncüsü Mark Bolas sahnede Acer’a katılarak, platformun fiziksel ve dijital dünyaları yeni ortamlar yaratmak için nasıl birleştirdiğini izleyicilerle paylaştı. Bu ortamlarda fiziksel ve dijital bir arada bulunuyor ve teknolojiyi kullanmada yeni bir yol elde etmek için birbirleriyle etkileşime geçiyorlar. Fiziksel evrenle bitlere ve dijital mantığa dayanan dijital evreni bir araya getirerek, dijital artık şimdi olduğu gibi bilgisayarlara, telefonlara ve televizyona bağlı kalmıyor.

Acer dünyanın ilk Windows Karma Gerçeklik geliştirme kitini Mart ayında sunmak için Microsoft ile ortaklık yaparak geliştiricilerin Windows Karma Gerçeklik platformunun potansiyelini anlamalarında yardımcı oluyor. Geliştiriciler Acer’ın Windows Karma Gerçeklik Başlıklarını müşterilere ve ticari müşterilere bu yılın ilerleyen zamanlarında sunabilmek amacıyla daha da zenginleştirmek için hali hazırda yoğun biçimde çalışmakta.

Acer Predator dizüstü oyun bilgisayarı serilerini oyun pazarındaki büyük potansiyeli göz önünde bulundurarak genişletmeye devam ediyor. Oyun donanımında sınırları zorlamak için termal teknolojiye olan ilgisini devam ettirerek, Acer’ın yeni AeroBlade 3D fanları yeni Predator Triton ultra ince dizüstü oyun bilgisayarı serisini ve uygun maliyetli Predator Helios dizüstü bilgisayarlarını mümkün kıldı.

Yeni Predator Triton ultra ince dizüstü oyun bilgisayarı serisinin ilk cihazı olan Predator Triton 700 standart voltajlı 7. nesil Intel® Core™ işlemciler ve en yeni NVIDIA® GeForce® GTX 10-Serisi grafikler barındırırken, hava akımını %35 yalnızca arttıran, fakat cihaz içerisinde daha az alan kaplayan, ikili AeroBlade 3D metal fanlar sayesinde yalnızca 18 mm (0.74 inç) boyunda alüminyum bir kasaya sahip.

Acer, NVIDIA G-SYNC™ HDR ve Acer HDR Ultra™ teknolojisiyle oyun ekranlarını yeni bir seviyeye taşıyan Predator X27’yitanıttı. Quantum Dot teknolojisine sahip olan Predator X27 çarpıcı ölçüde daha canlı görseller sunmak için daha yüksek parlaklığa sahip daha geniş renk aralığı, daha derin renk doyması ve doğruluk sunmakta.

Acer aynı zamanda Mayıs ayından itibaren performans odaklı Aspire GX masaüstü bilgisayarlarının sorunsuz günlük eğlence ve oyunlar için grafik ağırlıklı görevlerin altından kalkabilen güçlü yeni AMD Ryzen™ 7 1700X işlemcilerle temin edilebileceğini duyurdu.

Yenilikçi LiquidLoop soğutma sistemi donanımına sahip Acer’ın ilk ayrılabilir 2’si 1 arada cihazı olan Switch Alpha 12‘nin büyük beğeni görmesi üzerine, Acer yeni AcerSwitch 5’in lansmanını yaptı. Kendinden önceki gibi, bu 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar da Intel® Core™ işlemcilerle fansız bir şekilde çalışır. Acer ayrıca fansız teknolojiyi ilerletti ve 2017 iF Tasarım Ödülünü kazanan ultra ince Acer Aspire U27 hepsi bir arada bilgisayarı yarattı.

Switch 5, Acer’ın ciddi görevler, sunumlar ve hareket halinde eğlence için ihtiyaç duyulan birinci sınıf performansı vermek için 7. nesil Intel® Core® i7 ve i5 işlemcilerle birlikte sunulan ilk 2’si 1 arada cihazıdır. Acer’ın patentli otomatik geri çekilen dayanağı ile Switch 5’in görüntüleme açısı tek elle kolayca ayarlanabilir ve her durumda fazladan rahatlık sağlar.

Aspire U27 zarif bir elmas kesim v-biçimli metal standa sahip etkileyici bir ultra ince 12 mm (0.5 inç) kasa barındırıyor ve evde bilgisayar kullanımı ve eğlenceye yeni bir sofistike boyut getiriyor. 27 inç Full HD geniş görüntüleme açılı ekranı ve güçlü, derin bas tonları veren özel tasarımlı bir subwoofer ile bu hepsi bir arada cihaz benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor.



İnternetten yayın hizmetlerinin artmasıyla 4K içeriklerin popülerleşmesi ve erişilebilir hale gelmesiyle, Acer ekran portföyünü hem medya tüketimi hem de içerik yaratıcılığı için genişletti. Acer, ev sinema sistemi tutkunları için yeni H7850 ve V7850 4K projektörlerin yanı sıra yaratıcı profesyoneller için ProDesigner PE320QK 4K LED monitörünü tanıttı.

Acer H7850 ve V7850 projektörler ana akım ses/video meraklılarına olağanüstü değer ve performans sunmak amacıyla 4K Ultra Yüksek Tanımlı (UHD) çözünürlüğe ve HDR uyumluluğuna sahip. Yeni ProDesigner PE320QK monitör olağanüstü kontrast için Acer HDR Xpert teknolojisini içerir ve tasarım odaklı profesyoneller için çekici ZeroFrame tasarıma sahip. (Basın bülteninden derlenmiştir.)