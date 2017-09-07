Acer IFA 2017’de neler tanıttı?

Acer, 1 – 6 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da en yeni ürünlerini görücüye çıkardı.

Acer IFA 2017 Fuarı’nda Windows 10 sistemli yeni nesil Swift, Spin ve Switch modelleriyle popüler ultra ince dönüştürülebilir ve takılıp çıkarılabilir portföyünü genişletti. Modellerin tümü yeni, son derece güçlü 8. nesil Intel® Core™ işlemciler, Windows Hello’yu destekleyen daha güvenli biyometrik teknoloji ve üç boyutlu eğlence ile profesyonel üretkenlik için gerekli olan çok yönlü kullanım özelliklerini bünyelerinde barındırıyor.

Switch 7 Black Edition

Acer Switch 7 Black Edition Acer’ın yenilikçi İkili LiquidLoop teknolojisi fansız soğutma sistemi tarafından mümkün kılınan ayrık grafiklerle donatılmış dünyanın ilk fansız 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı. Güçlü bir 8. nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA® GeForce® MX150 grafikler ile yoğun görevler, yaratıcı üretim ve içerik aktarımı içinde ideal. Klavye takılı olarak ağırlığı 1.15 kg’dan az. Switch 7 Black Edition’ın dayanıklı bir fırçalanmış alüminyum gövde içeriyor.

Switch 7 Black Edition, kapaklı bir dizüstü bilgisayarda tek elle açmak ve ayarlamak kadar kolay çalışma sağlayarak Acer’ın otomatik olarak toplanabilen ve otomatik olarak açılabilen patentli standı Acer AutoStand™ barındıran ilk ürünü.

2256×1504 çözünürlüğe sahip geniş bir 13.5 inç IPSii ekran barındıran Switch 7 Black Edition geniş görüntüleme açılarından canlı görsel deneyimler sunuyor. Switch’in son reenkarnasyonu 4096 seviye basınç hassasiyetine sahip ve açıyı, genişliği veya darbe gölgesini kontrol etmek için kalem eğimine sahip Wacom EMR teknolojili ekran kalemidir. BU ekran kalemi artık pilsiz ve kullanıcılara Windows Ink kullandıklarında daha otantik bir yazım çizim deneyimi sağlamak için tasarlanan bir dış kapakta saklanıyor.

Windows Hello’yu destekleyen Swift 7 Black Edition, kullanıcıların cihazı açmalarına ve tek dokunuşla oturum açmalarına izin veren, POA (Güç Açık Kimlik Doğrulama) ile optik tabanlı cam altı parmak izi sensörüne sahip.

Acer Switch 7 Aralık ayında Kuzey Amerika’da 1699 dolardan ve EMEA bölgesinde ise 1999 avrodan başlayan fiyatlarla piyasada olacak.

Swift 5

Yeni Swift 5 üstün taşınabilirlik, sağlam performans ve bir stil dokunuşu isteyen kullanıcılar için tasarlanmış. 1 kg’dan hafif olan zarif kasası bu cihazı her zaman hareket halinde olan kullanıcılar için ideal hale getiriyor. Üst ve alt kapak için ultra hafif magnezyum-lityum alaşımı ve avuç içi alanında ekstra sağlamlık için magnezyum-alüminyum alaşımlar dahil olmak üzere sofistike malzeme seçimleri yapılmış.

8. nesil Intel Core işlemcilerin gücünden yararlanan Swift 5, 8 saatllik iii pil ömrüyle olağanüstü hızlı ve yanıtlayıcı bir deneyim sunuyor. Windows 10 ve 2×2 802.11ac kablosuz özelliği ile kullanıcıların tüm gün boyunca hareket halindeyken, arkadan aydınlatmalı klavye sayesinde geceleri bile verimli biçimde çalışabilmelerini sağlıyor.

İnteraktif çoklu dokunmatik Full HD IPS2 dokunmatik ekran ve dar çerçeve tasarımı görüntüleme deneyimini maksimuma çıkarıyor. Dolby Audio™ Premium teknolojisine sahip Acer TrueHarmony™ güçlü ve net sesler sunarken, İş İçin Skype sertifikası Cortana ile canlı görüntülü sohbetleri ve harika bir deneyimi garanti ediyor.

Acer Swift 5 aralık ayında Kuzey Amerika’da 999 dolardan, haziran ayında EMEA bölgesinde ise 1099 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu arada kasım ayında Çin’de de 7,499 yuandan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek.

Spin 5

Hafif, taşınabilir ve baş bölümü dönen metal bir kasada bulunan Spin 5 stiline düşkün profesyonellerin her tür iş ve eğlence için ilk tercihleri olacaktır. Cihazın çok yönlü, dönüştürülebilir form faktörü kullanıcıların dizüstü bilgisayar, tablet, ekran ve çadır modları arasında sorunsuz şekilde geçiş yapabilmelerini sağlayarak Spin 5’i içerik oluşturmak ve paylaşım için mükemmel bir platform yapıyor.

Spin 5’in taşınması kolay 13 inçlik modeli 1,5 kg ağırlığında ve 15.9 mm kalınlığındayken, 15 inçlik kardeşi ise 2 kg’ın biraz üzerinde ve 17.9 mm kalınlığında. Bu cihaz taşınabilir olmasına rağmen, yeni 8. nesil Intel Core işlemciler, 16GB’a kadar DDR4 bellek, 13 saateiv kadar pil ömrü ve 15 inçlik model için ayrık bir NVIDIA GeForce GTX 1050 grafik seçeneğini barındıracak şekilde tasarlanmış. Bu da Spin 5’in grafik tasarım veya video düzenleme gibi yoğun yaratıcı üretimlerin altından kalkabilmesini sağlıyor. Ayrıca, Full HD olarak gelen canlı ve gerçek hayattaki gibi renklerle birinci sınıf eğlenceler sunuyor.

Harika bir dokunma deneyimi sunan keskin 13 veya 15 inç ekran aynı zamanda müthiş bir hassaslık için çalışma sırasında daha fazla kontrol sağlayan ve Windows Ink ile artırılmış kullanılabilirlik sağlayan opsiyonel Acer Active Stylus ile çalışabilir. Acer’ın her yöne dönen ExoAmp Anteni, antenin dizüstü bilgisayarın metal kapağının altında olmasına ve cihazın dönük olduğu yöne bakılmaksızın tutarlı bir kablosuz sinyalini garanti etmek için Spin 5’in anten konumunu optimize ediyor.

Acer TrueHarmony, Dolby Audio Premium teknolojisi ve ön yüzdeki iki hoparlör herhangi bir modda engellenmeyecek şekilde akıllıca yerleştirilmiş. Spin 5 kristal netliğinde ve sarmal bir ses deneyimi sunuyor. İş İçin Skype sertifikalı Spin 5, kullanıcıların dört metreye kadar mesafeden Cortana’ya erişebilmelerini sağlayan uzak alan ses tanıma teknolojisiyle bir araya getirilen dört sıralı mikrofonlar barındırıyor. Bu da, yalnızca seslerini kullanarak hızlı, el kullanmadan yanıtlar almalarını, hava durumunu veya trafiği kontrol edebilmelerini, hatırlatıcı ayarlayabilmelerini, günlük programlarına bakabilmelerini sağlıyor.

Acer Spin 5 Eylül ayında Kuzey Amerika’da hem 13 inç hem de 15 inç modelleriyle 799 $’dan ve yine Eylül ayında EMEA’da 13 inç modeli 899 €’dan ve 15 inç modeli 999 €’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek.

Aspire S24

Acer ikonik Aspire masaüstü serisini, yeni 23.8 inç hepsi bir arada masaüstü bilgisayarıyla genişletti. Hepsi bir arada masaüstü bilgisayar, yan profili yalnızca 5.97 mm olan ekranıyla Acer’ın bugüne kadarki en ince cihazı. Aspire S24 178 derece Full HD IPSi ekranıyla tüm açılardan canlı ve güçlü bir görüntüleme deneyimi sunarken, 2.7 mm kalınlığındaki çerçevesi %90 ekran-gövde oranı sağlar.



Tümüyle yeni 8. nesil Intel Core işlemciler ile opsiyonel Intel Optane bellek Aspire S24’in üç boyutlu eğlencelere ve günlük görevlere kolayca güç verebilmesini sağlarken, yumuşak ve yanıtlayıcı bir bilgisayar deneyimi de sunar. Intel Çift Bant Kablosuz-AC (802.11ac 2×2 MIMO) teknolojisinin sağladığı kablosuz bağlantı hızlı ve güvenilir ağ bağlantılarını mümkün kılar ve 2.1 kanallı subwoofer ile bir araya getirilen Dolby Audio™ Premium ve Acer TrueHarmony™ teknolojileri sayesinde masaüstü bilgisayarı kullanıcılara güçlü-derin bir bas ses deneyimi sunuyor.



Aspire S24, Cortana ve Microsoft Edge barındıran Windows 10 aracılığıyla yeni fonksiyonlar sağlar. Kablosuz şarj tabanı kullanıcılara mobil cihazlarını sorunsuz bir şekilde şarj etme imkanı verirken, kablo derdi olmadan Qi-uyumlu cihazların şarj edilmesini de destekler.

Çalışan kişinin yorgunluğunu ve konforsuzluğu azaltarak verimliliği maksimuma çıkarmak için ergonomik olarak tasarlanan Aspire S24-880, -5 ila 30 derece eğilebilir bir ekran ile doğru renkler için bir araya getirilen Acer ExaColor™ teknolojisine sahiptir ve BluelightShield™ ve Flickerless™ teknolojileri göz yorgunluğunun önlenmesine yardımcı olur. Aspire S24 sahip olduğu 256 GB’a kadar SSDii ve 2TB HDD depolama alanına sahip.

Acer Aspire S24 Ocak 2018’de Kuzey Amerika’da 999 $’dan, ve Kasım 2017’de EMEA’da 999 €’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek.

Acer Holo360 Kamera

Acer Holo360, Qualcomm® Snapdragon™ 625 mobil işlemcili Qualcomm® Bağlantılı Kamera Platformu ile çalışıyor. Videoları gerçek zamanlı olarak birleştirme, entegre LTE bağlantısı ve çalışma için 3 inç dokunmatik ekranın güçlerini bir araya getiren Acer Holo360, 360-derece videoları canlı yayınlamak için hepsi bir arada bir çözüm. ImmerVision sertifikalı panomorf optikler bozulma olmadan görüntü alanı boyunca tutarlı yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalarken, Holo360’ın 6.9K çözünürlükte fotoğraflar ve 4K videolar sunabilmesini sağlar. Kullanıcılar aynı zamanda bir sanal gerçeklik başlığıyla yakalanan anları yeniden yaşayabilir ve kendilerini zaman ve mekan boyunca anılarına kaptırabilirler.

Holo360 kullanıcıların 360 derece fotoğraflarını ve videolarını tercih ettikleri sosyal ağlarda doğrudan paylaşabilmelerini sağlayan Android 7.1 ile çalışır ve ayrıca videolarını bir akıllı telefon veya bilgisayar ile eşleştirmeden veya senkronize etmeden doğrudan cihaz üzerinden izleyebilmelerine izin verir.

Acer Vision360

360 derece kapsama sağlamak için birlikte çalışan iki ultra yüksek kaliteli kamera ile Acer Vision360 kullanıcının otomobilinin etrafındaki her açının tümüyle canlı, 4K kalitesinde videoya kaydedilmesini garanti eder. Sürüş sırasında aracın kaza yapması halinde, kazanın olduğu yerin GPS koordinatlarını da kapsayan bir kayıt tetiklenir ve yalnızca cihazın dahili kamerasındaki güvenli bir alana kaydedilmekle kalmaz, aynı zamanda delillerin korunması için buluta yüklenir. Güvenlik için, Vision360 ön cama monte edilir ve sürücünün gözleri ile hizalıdır ve mevcut hızı da görüntüler.

Vision360’ın bulut bağlantılı hizmeti aracılığıyla, park halindeyken araca gelen darbeler cihazın bir video çekmesini etkinleştirir, kullanıcının akıllı telefonuna bir bildirim gönderilir ve video buluta yüklenir. Vision360 ayrıca kullanıcıların içlerinin rahat olması için talep üzerine uzaktan görüntüleme ve cihazdan konum takibi sağlar. Biraz da eğlence için, kullanıcılar aileleriyle çıktıkları anları ve yolculukları kaliteli bir şekilde kameraya kaydedebilir ve sürücü koltuğundaki deneyimleri bir sanal gerçeklik başlığıyla yeniden izleyebilirler.

Acer Holo360 bağlantılı kamera Kasım ayında Kuzey Amerika’da su geçirmez çantasıyla 429 $’dan ve yılın son çeyreğinde EMEA’da 349 €’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek.