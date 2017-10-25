Acer Switch 3 Türkiye’de!

Acer’ın Switch 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar serisinin iş, okul ve eğlence için Windows 10 barındıran, çok yönlü ve ultra mobil yeni modeli olan Switch 3 Türkiye’de

Acer Switch 3, 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarla dokunmatik ekranda çizim yapmak, not almak, belgelere veya fotoğraflara Windows Ink ile açıklama eklemek için Acer Active Pen ile birlikte kullanılabiliyor. Ürün ayrıca geniş bir 12.2 inç ekran, Intel işlemciler ve sessiz, fansız bir tasarımla iyi bir dengede olan 2’si 1 arada tasarıma sahip.



Esnek tasarıma sahip olan Switch 3, gün boyu hem dizüstü bilgisayar hem de tablet moduyla mobil bir hayata kolayca adapte olur. Switch 3, sağlam bir günlük performans ve 8 saate kadar pil ömrü1 sunan Intel Pentium ve Intel Celeron işlemcilerle çalışıyor. 12.2 inç ekranı hassas ve duyarlı 10 nokta dokunmatik deneyim sağlamak amacıyla tasarlanmış. Ayrıca 178 derecelik geniş görüntüleme açısına ve IPS teknolojisi ile 1920 x 1200 FHD çözünürlüğe sahip.





Acer Switch 3 en prestijli ürün tasarım ödüllerinden biri olan 2017 Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü’ne sahip. Çok yönlü 2’si 1 arada tasarımı; takılıp çıkarılabilir klavye ile birlikte geliyor. Acer Switch 3 son derece güvenli mıknatıslarla kolayca takılıp çıkarılabilen bir klavye ile birlikte geliyor ve kullanıcının tercihine göre ergonomik bir açıya ayarlanabiliyor. Ayrıca, klavye ekranı koruyor ve kolay taşıma sağlıyor. Geniş izleme paneli yumuşak ve hassas bir deneyim sunmak için Windows 10 hareketlerini destekleyen Precision Touchpad ile pratik ve sezgisel bir gezinme deneyimi sağlıyor.

Çok yönlü ve dengeli U biçimli dayanak ekranı dik tutuyor ve 165 dereceye kadar herhangi bir açıya rahatça ayarlanabiliyor. Kaymaz tasarımı müşteriler ekrana dokunduklarında veya yazı yazdıklarında ekranı dik tutuyor.

Switch 3 görüntülü konuşmalar ve anıların kaydedilmesi için ön ve arka kameralar barındırıyor. Web kameraları 720p Full HD video kaydetme özelliği sunuyor.

İnce ve hafif tasarım

Switch 3 büyük depolama ve bellek seçenekleriyle temin edilebiliyor: 32GB, 64GB veya 128GB eMMC belleği ve 4GB of LPDDR3 SDRAM4’i destekliyor. Ayrıca MicroSDXC yuvası aracılığıyla ek dosyalara erişebiliyor.

Acer Switch 3, bağlı yan donanımlardan 5Gbps’e kadar hızlı veri aktarımı ve video paylaşımının yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için ince ve çift yönlü bir USB 3.1 C Tipi bağlantı noktasına sahip. Aynı zamanda, ilave USB 3.1 A Tipi bağlantı noktası ve Bluetooth 4.0 da mevcut.

Switch 3, tablet ve klavye takılıyken yalnızca 295 x 201 x 16.3 mm boyutlarında ve 0.9 kg ağırlığında. Switch 3 tablet tek başına yalnızca 9.95 mm (0.39 inç) boyunda ve 0.9 gram (1.98 pound) ağırlığında.

Acer Switch 3 serisi 1999 TL’den başlayan fiyatlarla temin edillebiliyor.