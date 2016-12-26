Açık Akademi 4. yaşını kutluyor

Türkiye’nin ücretsiz uygulama eğitimi veren en büyük sanal kampüsü Açık Akademi dördüncü yaşını kutluyor. 2012 yılında açılan platformda isteyen herkes ücretsiz online Türkçe eğitimlerle uygulama geliştirebiliyor.

Kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen Microsoft’un 2012 yılında açtığı, www.acikakademi.com adresinde yayın yapan Açık Akademi eğitim platformu dördüncü yaşını kutladı. Platformun ulaştığı başarı, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürü Behice Funda’nın da katıldığı İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda değerlendirildi.

‘Microsoft sözünü tuttu’

Toplantıda Açık Akademi’yi kuruluşundan bugüne kadar destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın tebrik mesajı da okundu. “2012 yılında, TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak desteklediğimiz Microsoft Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Açık Akademi’nin 4üncü yılını bitiriyor olması vesilesi ile Microsoft Türkiye ailesini tebrik ediyorum” diyen Başbakan Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Görüyorum ki, Microsoft sözünü tutmuş. 5-12 yaş arasında 10 binden fazla çocuğumuzun 16 saatlik temel kodlama eğitimine ulaşmasını sağlamışlar. 1500 gönüllü eğitmen eğiterek, Türkiye’nin 22 ilinde kodlama eğitimleri vermişler. Bunun artarak devam etmesini bekliyorum. Türkiye’nin dijital dönüşümünde çocuklarımızın önemli bir payı olacak.”

Hedef 1 milyon kişiye ulaşmak

Platformun dördüncü yaşını kutlaması ile ilgili açıklama yapan Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, ‘Önümüzdeki 5 yıl içinde Açık Akademi ile 1 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Yantaç sözlerine şöyle devam etti: “Microsoft olarak Türkiye’nin küresel bilişim pazarındaki payını daha yukarılara çekmesi ve dijital dönüşümü yakalaması ve bir adım daha atarak bir bilişim merkezine dönüşmesini arzuluyoruz. Bu amaçla 2012 yılında Microsoft Türkiye olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz Açık Akademi, ilkokuldan başlayarak her yaşta bireye online olarak kod yazmayı öğretmeyi hedefliyor. www.acikakademi.com web sitesi, 200 bini aşkın üyesi ile bugün Türkiye’nin en büyük programlama eğitim platformu haline geldi. Gelinen noktadan çok mutluyuz ve bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

“Açık Akademi üyelerinin yüzde 43’ü 19-23 yaş aralığında. Ayrıca Yaz Okulu programımızda 2013 yılından bu yana 400 öğrenciye 1 ay boyunca eğitim verdik” diyen Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu eğitimleri canlı yayınla internette de yayınladık ve bugüne kadar 172 bin kişi bu yayınları izledi. Üniversite işbirliği çerçevesinde geçen yıl 22 ilde 32 üniversiteye giderek bu okullardaki gençleri teknoloji ile buluşturduk. Açık Akademi’deki kız katılımcıların oranı yüzde 20. Kurulduğu yıl bu oran yüzde 5 idi. Açık Akademi’den eğitim alanların yüzde 43’ü 19-24 yaş aralığında. Açık Akademi’den eğitim alanlar en çok İstanbul, Ankara, İzmir’den gelirken, ilk 15 il içerisinde Diyarbakır da yer alıyor.”

110 saatin üstünde eğitim videosu var

Online eğitim platformu üzerinde algoritma nedir, nesne tabanlı programlama nedir, oyun programlama nedir gibi soruların yanıtlarını alabilen üyeler, forumlar sayesinde birbirleri ile iletişimde kurabiliyor. Platformda 110 saatin üstünde video formatında programlama eğitimi de bulunuyor.