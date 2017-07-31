Adobe, Flash’ı emekliye ayırıyor

Adobe, Flash’ı emekliye ayırıyor
, 31 Temmuz 2017

Hemen hemen her internet kullanıcısının yakından tanıdığı ve sitelerin vazgeçilmez aracı olan Flash için yolun sonuna gelindi.  

Adobe, son zamanlarda modası geçen, tarayıcıları yavaşlatan ve çok sık güvenlik açığı tespit edilen Flash’i 2020 yılından itibaren desteklemeyi bırakacak.  Apple, Facebook, Google, Microsoft ve Mozilla’nın web tarayıcıları ve platformları, HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi web teknolojilerine açık hale getirerek desteklemeyi durduracak (Google, bu işlemi şu anda geçen yıl başlattı). Şirketten yapılan açıklamaya göre Flash kullanan siteler ise 2020’ye kadar çalışmaya devam edecek.

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Tags: adobe, Flash

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Computerworld Türkiye

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