Adobe’den yeni mobil uygulama: Adobe Scan

Adobe’den yeni mobil uygulama: Adobe Scan
, 1 Haziran 2017

Adobe, iOS ve Android platformlarında çalışan Adobe Scan ile dokümanların pratik bir şekilde PDF formatına dönüştürülmesini sağlayacak.

Adobe, fiziksel belgeleri düzenlenebilir metinler içeren PDF’lere dönüştürmenin yeni bir yolunu tanıttı. Şirket, hem iOS hem de Android için “Adobe Scan” adı verilen yeni bir mobil uygulama yayınladı. Bir belgenin dijital kopyasını oluşturmak için telefonun kamerası kullanılacak. Kullanıcıların telefon kamerasından gerçekleştirdikleri taramalar Adobe Document Cloud’a otomatik olarak yüklenecek, böylece kullanıcılar herhangi bir bilgisayardan, telefondan veya tabletten bu dosyalarına erişebilecekler.

Dosyalar, kullanıcı tarafından Adobe Acrobat’ta düzenlenebilecek, ancak metine dönüştürülen görseller ve belgeler üzerinde detaylı işlemler yapabilmek için Acrobat Pro uygulamasına ödeme yapılmak gerekecek. Sadece dokümanlarını taramak ve PDF’e dönüştürmek isteyenler için ücret ödemeye gerek olmayacak ancak iş veya okul için taranmış PDF’leri düzenleyebilmek için aylık 15 doları ödemek gerekecek.

Adobe Scan uygulamasının iOS sürümünü buradan; Android sürümünü ise buradan indirebilirsiniz. Uygulamasının videosunu aşağda izleyebilirsiniz.

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Tags: adobe, Adobe Scan, mobil uygulama, PDF tarama

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