Ağustos’ta internetten alışveriş yüzde 38 arttı

RTB House’un verilerine göre Türkiye’de Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla yüzde 38 daha fazla dönüşüm oranı elde edilirken, reklam tıklamalarında yüzde 23 artış görüldü



Yaz ayları, benzersiz e-ticaret fırsatları sunuyor. Tüketiciler yaz tatiline gidiyor ve markalar sezonsal promosyonlarını yayınlama imkanı buluyor. Ağustos ayı ise pazarlama uzmanları için ayrı bir önem taşıyor. Hem son yaz alışverişi avantajından faydalanma hem de önlerindeki okula dönüş satışları için hazırlanma şansı bu ay son buluyor.

RTB House’un analizine göre, Ağustos ayında Haziran ayına kıyasla yüzde 2 ve Temmuz ayına kıyasla yüzde 38 daha yüksek dönüşüm oranı kaydetti. Ağustos ayında reklam tıklamaları ise Haziran ve Temmuz aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 23 artış gösterdi.

Deloitte verilerine göre Amerikalılar, okula dönüş satışlarında 27 milyar dolar harcama yapmayı planlıyor. Bu harcamanın yüzde 36’sı sadece çevrimiçi perakendecilerin üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa’da ve Türkiye’de de bu sezonun popülerliği artıyor. Okula dönüş kampanyalarındaki sıçrama ise Eylül ayında başlıyor.