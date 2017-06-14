Aileleri dijital dünyada koruyacak 10 temel kural

Siber güvenlik teknolojisi sağlayıcılarından Innovera, çocukların ve gençlerin rahat ve güvenli bir şekilde interneti kullanabilmeleri için ailelere rehberlik edecek temel kuralları açıkladı.

Innovera, Safety Kids adlı Amerika merkezli STK’nin çalışmalarından yararlanarak çocuklar ve gençlere yönelik internet kullanımı rehberi hazırladı. “Güvenli İnternet için Ailemizin 10 Kuralı” adlı bu rehber siber dünya ile iç içe yaşayan yeni neslin güvenli ve keyifli bir şekilde internet kullanmalarına olanak sağlıyor. Böylece ebeveynlere ve okul yönetimlerine destek olan Innovera, basılı bir kit olarak da bu kuralları çocuklarla ve gençlerle paylaşıyor.

Avrupa Komisyonu’nun 25 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre çocukların yüzde 92’si ev ödevi, yüzde 83’ü oyun oynama, yüzde 75’i video klip izlemek, yüzde 71’i de sosyal medya amacıyla internet kullanıyor. Aynı araştırmaya göre çocukların yüzde 59’unun kendi sosyal medya hesapları bulunuyor. 9-10 yaş aralığındaki çocukların yüzde 28’i, 11-12 yaş aralığındaki çocukların ise yüzde 59’u sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Çocuğunuzu takibe alın!

Statista’nın yaptığı araştırmaya göre ailelerin yüzde 41’i çocukların internette yabancılarla görüşmesinden şikayet ediyor. Yüzde 40’ı da çocukların çok fazla kişisel bilgi paylaşımı yaptığını, yüzde 38’i ise çocuklarının siber zorbalık kurbanı olduğunu belirtiyor. Say, çocuğunun internette istismar edildiğini anlayan ebeveynlere ise şu tavsiyelerde bulundu:

“Vakit kaybetmeden onunla açıkça konuşun, bilgisayarındaki dosyaları gözden geçirin, onu kimin aradığını operatörünüz aracılığıyla öğrenin ve çocuğunuzun internetteki tüm hareketlerini takibe alın. Çocuklara sanal ortamda da yabancılardan hediye kabul etmeyi yasaklayın. İnternette yaptıkları ve yazdıkları her şeyin saklı kalacağını söyleyin. İnternet girişlerini takibe alın ve uyanık olun. Onlara sadece kuralları anlatmayın, birlikte zaman geçirin. Daima çocuğunuzun sosyal medya hesabında onun arkadaşı ve kontakları arasında olun”.

Innovera’nın hazırladığı rehber ise şu kurallardan oluşuyor:

1. Bilgilerimiz: Adresimi, telefon numaramı, anne ve babamın iş ve telefon bilgilerini onların izni olmadan asla paylaşmayacağım.

2. Şifre: Ailem dışında kimseye, arkadaşlarıma bile şifremi vermeyeceğim. İsteyen olursa anneme ve babama söyleyeceğim.

3. Rahatsız edenler: İnternette beni rahatsız eden bir kişi veya durum olduğunda bunu anne ve babama hemen anlatacağım.

4. Online görüşme: Anne ve babamdan izin almadan tanımadığım biriyle online görüşme yapmayacağım.

5. Fotoğraf ve video: Anne ve babamın izni olmadan kendimin ve başkalarının fotoğraflarını ve videolarını paylaşmayacağım.

6. Kötü mesajlar: Beni rahatsız eden mesajlara cevap vermeyeceğim. Böyle bir şey olursa hemen anne ve babama anlatacağım.

7. Web siteleri: İnterneti kullanacağım zamana ve ziyaret edeceğim sitelere ailemle birlikte karar vereceğiz.

8. Dosya indirme: Bir dosyayı indirmeden önce anne ve babamın iznini alacağım.

9. İncitici sözler: Sosyal medya ve e-posta ile kimseyi incitecek sözler yazmayacağım.

10. Yardım: Ailemin tüm bireylerinin interneti doğru şekilde kullanmasını, daha keyifli vakit geçirmelerini ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlamak için onlara yardımcı olacağım.