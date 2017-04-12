AirTies, Ar-Ge ekibini büyütmek istiyor

Kablosuz ağ teknolojileri üreticisi AirTies, İzmir’de yeni açtığı Ar-Ge ofisine geleceğin en iyi mühendislerini katmayı hedefliyor.

Türkiye’den dünyaya teknoloji geliştiren AirTies, Türk mühendislerine yatırım yaparak

Ar-Ge kadrosunu büyütmeye devam ediyor. AirTies, genç ve tecrübeli mühendisler için dünyaya açılan güçlü bir kapı olmayı hedefliyor.

Şu an Amerika’nın Texas ve California eyaletlerinde, ayrıca İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan AirTies’ın İzmir Ar-Ge ofisi, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda dünyaya yeni teknolojiler geliştiriyor. AirTies geliştirdiği tüm teknolojileri, Ar-Ge merkezinin yakın çevresine kurduğu ve içinde insan hareketlerini simule eden robotların bulunduğu “test evleri” ile kontrol ediyor. AirTies’ın geliştirdiği modem, router gibi tüm cihazlarda kullanılan yazılımların kontrolleri, şirketin kendi mühendisleri tarafından geliştirilen 3G teknolojisine bağlı uzaktan yönetilebilen robotlar ile ve bu test evlerinde yapılıyor.

AirTies Kablosuz İletişim A.Ş – Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın; AirTies olarak Ar-Ge merkezimiz ve güçlü kadromuz ile dünyaya teknoloji geliştiriyoruz. İzmir’de açtığımız yeni merkezimiz için 40′ a yakın yeni mühendis istihdam edeceğiz. Yeni teknolojiler geliştirmek için her zaman kalifiye mühendislere ihtiyaç duyuyoruz. AirTies dünyaya açılmış ve fırsatlarla dolu bir firma. Ekibimiz bizim için çok değerli ve bu alana ciddi bir yatırım yapıyoruz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri çok huzurlu bir ortamın yanı sıra, teknoloji alanında dünyayı çok yakından takip edebilecekleri müthiş fırsatlar sunuyoruz. Amaçlarımızdan biri de çok yetenekli Türk Mühendislerinin beyin göçünü engelleyebilmek. AirTies Ar-Ge merkezi ile Türkiye’den dünyaya teknoloji üretebilmenin haklı gururunu taşıyor ve bu alanda emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz”. dedi