AirTies Türk mühendisleri yeni nesil kablosuz teknolojiler üretecek

Kablosuz ağ teknolojileri üreticisi AirTies, Ar-Ge merkezini İzmir’deki yeni yatırımıyla büyütüyor. Geleceğin mühendisleri Ar-Ge faaliyetlerini bu merkezde yürütecek.



Dünya genelinde 20 milyondan fazla ürüne ve İstanbul’da ödüllü bir Ar-Ge merkezine sahip AirTies, İzmir’de yepyeni bir Ar-Ge ofisi açtı. Bu yeni Ar-Ge ofisiyle AirTies’ın hedefi, Türk mühendislerden oluşan güçlü kadrosuyla, yenilikçi ve kablosuz ağ sistemleri sektörüne yön veren teknolojileri geliştirmek ve dünyaya ihraç etmek.

Şu an Amerika’nın Texas ve California eyaletlerinde, İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan AirTies’ın İzmir Ar-Ge ofisi, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda yeni teknolojiler geliştirmek ve yakın çevresinde kurduğu test evleri ile gelişmiş test sistemleri geliştirmek ve uygulamak için tasarlandı.

AirTies Kablosuz İletişim A.Ş – Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın İzmir AR-GE ofisi açılışıyla ilgili olarak, “AirTies fırsatlarla dolu ve dünyaya açılmış konusunda oldukça ileri Ar-Ge çalışmaları yapan bir firmadır. Ar-Ge odaklı insan kaynağına yani mühendislerine, yatırım yaparak büyüme hedefiyle yol alan AirTies ailesi olarak, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge birimlerimizde, daima yenilikçiliği destekleme odaklı yönetim anlayışı uygulanırken, çalışanlara da yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Türkiye’deki genç mühendislerin iyi eğitildiği ve meslek hayatında kendini geliştirebildiği ortam sunulduğu takdirde, çok büyük isler başarabildiğini AirTies’in mühendislik kadrolarında görüyoruz. Ar-Ge ofisimizi özellikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampusuna kurarak, hem yeni mezun olan mühendislere, üniversitede öğrendikleri teknik bilgiyi pratiğe dökme olanağı ve çalışma alanı sunmak, hem de üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, İzmir’de açılan Ar-Ge merkezimiz ile çok daha ileri seviye teknolojiler üretip, en iyi mühendislerimizle dünyaya seslenebilmek. İzmir Ar-Ge ofisimiz, mühendislerimiz için gelişim ve büyüme merkezi olacak” dedi.