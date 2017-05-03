AirTies’ın Türk mühendisleri dünyaya kablosuz teknolojiler üretecek

Kablosuz Ağ Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren AirTies, İzmir’de yeni bir Ar-Ge ofisi açtı. Türk mühendislerden oluşan güçlü bir kadroya sahip olan şirket, kablosuz teknolojiler alanında geliştirdikleri ürünleri dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor.

Şu an Amerika’nın Texas ve California eyaletlerinde, İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan AirTies’ın İzmir Ar-Ge ofisi, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda yeni teknolojiler geliştirmek ve yakın çevresinde kurduğu test evleri ile gelişmiş test sistemleri geliştirmek ve uygulamak için tasarlandı.

AirTies Kablosuz İletişim A.Ş – Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın İzmir AR-GE ofisi açılışıyla ilgili olarak: “AirTies fırsatlarla dolu ve dünyaya açılmış konusunda oldukça ileri Ar-Ge çalışmaları yapan bir firmadır. Ar-Ge odaklı insan kaynağına yani mühendislerine, yatırım yaparak büyüme hedefiyle yol alan AirTies ailesi olarak, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge birimlerimizde, daima yenilikçiliği destekleme odaklı yönetim anlayışı uygulanırken, çalışanlara da yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Türkiye’deki genç mühendislerin iyi eğitildiği ve meslek hayatında kendini geliştirebildiği ortam sunulduğu takdirde, çok büyük isler başarabildiğini AirTies’in mühendislik kadrolarında görüyoruz. Ar-Ge ofisimizi özellikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampusuna kurarak, hem yeni mezun olan mühendislere, üniversitede öğrendikleri teknik bilgiyi pratiğe dökme olanağı ve çalışma alanı sunmak, hem de üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, İzmir’de açılan Ar-Ge merkezimiz ile çok daha ileri seviye teknolojiler üretip, en iyi mühendislerimizle dünyaya seslenebilmek. İzmir Ar-Ge ofisimiz, mühendislerimiz için gelişim ve büyüme merkezi olacak” dedi.

Kontroller test evlerinde robotlar ile yapılıyor

AirTies geliştirdiği ürün ve yazılımlarının performans ölçümlerini bir ev ortamında test ediyor. İzmir Urla’da dört adet test evi bulunan şirketin cihazlarda kullanılan yazılımların kontrolleri, şirketin kendi mühendisleri tarafından geliştirilen ve uzaktan yönetilebilen robotlar ile ve bu test evlerinde yapılıyor. Test evinin içerisinde her odaya gidebilen robotlar laptop ve akıllı telefon gibi son kullanıcın kullandığı cihazlar taşıyor.

Evin her köşesine hızlı internet

AirTies, Wi-Fi modemlerin kapsama alanlarını genişletici Wi-Fi Mesh Access Point’ler geliştiriyor. Bu ürünler modemle işbirliği içinde çalışıp evin her tarafını hızlı interneti ulaştırmayı sağlıyor. Bu teknolojinin büyük kısmı yazılımla geliştiriliyor. Bu access point’ler Mesh Network adı verilen bir ağ oluşturuyor. Ve evin içerisindeki bütün cihazlara evin her köşesinden hızlı interneti sağlıyor. “Whole Home Wifi” ve “Wi-Fi Mesh“ (evin her yerinde kullanılabilen kablosuz erişim) teknolojisinde “Dünyanın 1 numarası” olan AirTies, teknoloji çözümleri ile hali hazırda dünyaya yazılım ve donanım ihraç ediyor.