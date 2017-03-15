Akıllı telefonlar için Türk zırhı teknolojisi

İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin 2015 yılından bu yana Türkiye’nin farklı üniversitelerinde gerçekleştirdiği Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

ŞEHİR Kuluçka Merkezi incuba.city tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle gerçekleştirilen program kapsamında; Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Özer tarafından geliştirilen çizilmez transparan cam teknolojisi MagSpin, Türkiye’nin ilk erken aşama teknoloji fonu olan Diffusion Capital Partners’dan yatırım almayı başardı. MagSpin teknolojisinin, cep telefonundan saate ve diğer giyilebilir teknoloji ürünlerine dek geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

Dr. Özgür Özer tarafından geliştirilen çizilmez transparan seramik cam teknolojisi MagSpin, ŞEHİR TTO’nun ortak olduğu Türkiye’nin ilk erken aşama teknoloji fonu olan Diffusion Capital Partners’tan yatırım almayı başardı. MagSpin projesi bu başarıyı, ŞEHİR Kuluçka Merkezi incuba.city uzmanlarınca ARİNKOM TTO desteğiyle uygulanan, ŞEHİR TTO tarafından teknolojinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla geliştirilen Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı’na katılarak elde etti.

MagSpin teknolojisi dünya devleriyle rekabet edebilecek

Akıllı telefon, saat ve diğer giyilebilir teknolojilerin ekranlarında, kamera lenslerinde, diğer sivil ve askeri uygulamalarda kullanılabilen MagSpin teknolojisi; kullanıcı hataları nedeniyle ortaya çıkan ekran çizilmesi, kırılması ve benzeri hasarları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. ŞEHİR Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı sayesinde ürünü daha geniş uygulama alanlarında konumlandırmayı ve cep telefonu gibi ürünlerde dünya devi firmalara ekonomik anlamda rakip olmasını sağlayacak doğru iş modelini kurmayı başaran Dr. Özer’in geliştirdiği MagSpin teknolojisi, kısa süre içinde yatırımcı önüne çıkartılmaya hazır hale getirildi.