Akıllı telefonlara bandrol zammı geldi

Akıllı telefonlarının bandrol ücretlerine zam yapıldı. Daha önce telefonlardan yüzde 6 oranında alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerinin yapılan düzenleme ile 1 Temmuz 2017’den bu yana TRT enerji payı ödememeleri kurumun “enerji payı gelirlerinde” yaklaşık yüzde 47’lik kayba yol açtı.

Bunun üzerine TRT’nin gelir kayıplarının telafisi amacıyla cep telefonu bandrol ücretlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme ile cep telefonlarında matrahı oluşturan üretim veya ithalat rakamlarından daha önce yüzde 6 oranında alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.

Düzenleme öncesi tüketiciye KDV ve ÖTV dahil bin liraya mal olan cep telefonlarına 38 lira 40 kuruş bandrol ücreti yansıyordu. Yeni düzenlemeyle bin liralık bir cep telefonuna 25 lira 55 kuruş ek bandrol ücreti getirildi. Böylece bandrol için ödenen tutar bin TL’lik bir cep telefonu için 63 lira 95 kuruşa çıkmış oldu. (Dünya)