Akıllı telefonlara bandrol zammı geldi

Akıllı telefonlara bandrol zammı geldi
, 8 Ağustos 2017

Akıllı telefonlarının bandrol ücretlerine zam yapıldı. Daha önce telefonlardan yüzde 6 oranında alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerinin yapılan düzenleme ile 1 Temmuz 2017’den bu yana TRT enerji payı ödememeleri kurumun “enerji payı gelirlerinde” yaklaşık yüzde 47’lik kayba yol açtı.

Bunun üzerine TRT’nin gelir kayıplarının telafisi amacıyla cep telefonu bandrol ücretlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme ile cep telefonlarında matrahı oluşturan üretim veya ithalat rakamlarından daha önce yüzde 6 oranında alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.

Düzenleme öncesi tüketiciye KDV ve ÖTV dahil bin liraya mal olan cep telefonlarına 38 lira 40 kuruş bandrol ücreti yansıyordu. Yeni düzenlemeyle bin liralık bir cep telefonuna 25 lira 55 kuruş ek bandrol ücreti getirildi. Böylece bandrol için ödenen tutar bin TL’lik bir cep telefonu için 63 lira 95 kuruşa çıkmış oldu. (Dünya)

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: akıllı telefon, TRT bandrolü

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Tech Data, Avnet Technology Solutions satın alımını tamamladı

Tech Data, Avnet Technology Solutions satın alımını tamamladı

HyperX yeni Predator DDR4 belleklerini duyurdu

HyperX yeni Predator DDR4 belleklerini duyurdu

TP-LINK akıllı telefon pazarına girdi

TP-LINK akıllı telefon pazarına girdi

Intel, Windows 10 PC’lere Vulkan desteği sunmaya başladı

Intel, Windows 10 PC’lere Vulkan desteği sunmaya başladı

Yeni kimlik kartlarıyla e-imza sayısı 3 katına çıkacak

Yeni kimlik kartlarıyla e-imza sayısı 3 katına çıkacak

Vestel’den ücretsiz mobil fotoğrafçılık eğitimi

Vestel’den ücretsiz mobil fotoğrafçılık eğitimi

Yandex, ClickHouse’u açık kaynak koduna çevirdi

Yandex, ClickHouse’u açık kaynak koduna çevirdi

Girişimcilikte doğru ortağı bulmanın 3 altın kuralı

Girişimcilikte doğru ortağı bulmanın 3 altın kuralı

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *