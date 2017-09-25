Albaraka Garaj’a katılacak 10 girişim belli oldu

Katılım Bankası bünyesinde kurulan Startup Hızlandırma Merkezi Albaraka Garaj’ın ilk çağrısında finale kalan on girişim belli oldu.

Toplam 455 girişimin başvurduğu Albaraka Garaj’da Techsign, Kartoon 3D, Omnibus, Rubici.io, Kobikit, İnooster, Hesapöder, Yemexpress, Akıllı Eksper, Vola girişimleri hızlandırma programından yararlanma fırsatına sahip oldu.

Albaraka Türk tarafından hayata geçirilen ve bankacılık sektörü için teknoloji alanında bugünün yenilikçi fikirleriyle geleceğin ürünlerini üretmek, girişimcileri kuluçka ve hızlandırma imkânları ile desteklemek üzere kurulan Albaraka Garaj’ın ilk döneminde çalışmaya hak kazanan ilk on girişim belli oldu.

Yaklaşık 40 günlük başvuru dönemi boyunca 55 ilden toplam 455 girişimcinin başvurduğu Albaraka Garaj’da, adaylar arasından ön eleme ve mülakat aşamalarını geçen, Finansal teknolojiden büyük veriye, sigorta teknolojilerinden yapay zekaya kadar farklı alanlarda toplam 18 girişimci finale kaldı. Jüri değerlendirmesinin ardından on girişim ekibi hızlandırma programından faydalanmaya hak kazandı. Albaraka Türk’ün özellikle dijital dönüşüm vizyonunu ortaya koyan Albaraka Garaj’da çalışmaya hak kazanan projeler ise şöyle;

Techsign: PC, Tablet veya mobil telefonlardan biyometrik veya dijital imzalama sağlayan ve imzaların doğruluğunu tespit eden yapay zeka algoritmaları ile geliştirilmiş yazılım çözümüdür.

Kartoon 3D: Artırılmış gerçeklik (AR) temelli yabancı dil, matematik, okuma-yazma ve işbirliği öğrenimini oyunlaştırarak sağlayan çocuk gelişim ve eğitim setidir.

Omnibus: Sahip olduğu dağıtık sistem ile işletmelerin mevcut donanımlarını kullanarak aynı anda birden fazla farklı işlemi yapabilmeye, kaynak yönetimine ve farklı mimari/işletim sistemine sahip cihazların bir arada aynı iş için veri işlemesine imkan sağlayan bir yazılım platformudur.

Rubici.io: Herkesin kendi chatbotunu eğitip geliştirebileceği yapay zeka temelli Chatbot geliştirme çözümüdür.

Kobikit: KOBİ’lerin tüm iş ekosistemini bulut tabanlı bir platformdan teknik bilgiye ihtiyaç duymadan yönetmeye olanak tanıyan bir SaaS çözümüdür.

İnooster: Oyunlaştırma ile çalışanların motivasyon ve verimliliğini arttırarak, şirketlerin belirledikleri hedeflere ulaşmalarını sağlayan performans ve sadakat çözümü sunan bir yazılımdır.

Hesapöder: Mobil yemek kartı ve Mobil POS çözümüyle hesap ödeme olanağı sunan bir finansal teknoloji girişimidir.

Yemexpress: Restorana varmadan yemek siparişi verebilme imkanı sunan bir mobil ön sipariş ve ödeme uygulamasıdır.

Akıllı Eksper: Sürücülerin kullanım alışkanlıkları ile aracın trafikte geçirdiği süre baz alınarak kişiye özel akıllı sigortalama sağlayan InsurTech çözümüdür.

Vola: Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) tabanlı konumsal veritabanı ve bireylerle diğer etmenleri etkileşimde tutmayı amaçlayan yapay zeka ürünü altyapısıyla toplu ulaşım ekosistemi kurmaya yönelik kurulmuş, lokasyon ve komunite bazlı bir mobil paylaşım platformudur.