Albaraka Garaj Fintech Hackathon’u kazananları belli oldu

Geleceğin finans teknolojilerini yeniden şekillendirmek isteyen kod yazılım geliştiricilerin katıldığı Albaraka Garaj Fintech Hackathon’unun (kod yazılımı) kazananları belli oldu.

www.albarakagaraj.com adresi üzerinden başvuruların alındığı Albaraka Garaj Fintech Hackathonu kapsamında dereceye giren “ÖdEfendi: Temassız Ödeme Çözümü” projesi birinci olurken, “İrfan: Machine Learning üzerine kurulu robo danışmanlık uygulaması” projesi ikinci, “Hypersoft: Sanal çağrı merkezi projesi” üçüncü oldu. Gerçekleşen ödül töreninde birinci olan ekibe 10.000 TL’lik ödülünü Albaraka Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu, ikinci olan ekibe ise 7.500 TL’lik ödülünü Albaraka Banking Group CIO Ahmed Albalooshi ve üçüncülük kürsüsüne çıkan ekibe 5.000 TL’lik ödülünü Albaraka Genel Müdür Yardımcısı Fatih Boz takdim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Albaraka Garaj Fintech Hackathonu geleceğin finans teknolojilerini yeniden şekillendirmek isteyen kodlama, tasarım ve pazarlama ekiplerinin iki gün boyunca fikirlerini demolara dönüştürdüğü ve en sonunda büyük ödül için jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdiği inovatif ve dinamik bir etkinlik oldu. Yeni teknolojiler ile birlikte inovasyonun akıl almaz hızına yetişebilmek için partnerlere, fintech girişimlerine ve yıkıcı inovatörlere ihtiyacımız var. Amacımız, klasik bankacılık kanallarını dışında yeni bir dijital sosyal bankacılık kanalları icat edilmesine öncülük etmek. Müşterilerimizin istediği kanallardan istediği zaman bize ulaşabilmesi bizim için çok önemli. Bu doğrultuda girişimci adaylarından müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak fikir ve projeler bekliyoruz. Yeni uygulamalar ile müşterilerimizin tüm nakit akışını yönetebileceği inovatif bir çözüm sunmak istiyoruz” diye ekledi.