Albaraka Türk’ten startup hızlandırma merkezi

Albaraka Türk, bankacılık sektörü için teknoloji alanında bugünün yenilikçi fikirleriyle geleceğin ürünlerini üretmek, girişimcileri kuluçka ve hızlandırma olanakları ile desteklemek üzere Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi’ni hizmete açtı.

Albaraka Garaj, katılım bankası bünyesinde kurulan dünyadaki ilk startup hızlandırma merkezi olma özelliği taşıyor.

Albaraka Türk, başta bankacılık sektörü olmak üzere tüm iş hayatını ve üretim yöntemlerini yeniden şekillendiren, teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlere hayat vermek ve bu alanda çalışmaları bulunan girişimcileri desteklemek üzere Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi’ni hayata geçirdi. Bir katılım bankası bünyesinde kurulan dünyadaki ilk startup hızlandırma merkezi özelliği taşıyan Albaraka Garaj, bankacılık sektörüne de yönelik yenilikçi çözümler getirmek isteyen teknolojik uygulamaları üzerinde çalışan ve bu yönde fikirleri olan girişimcileri, kuluçka ve hızlandırma olanakları ile desteklemeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Açık inovasyon ve birlikte çalışma prensibi çerçevesinde bankacılık ekosisteminde yer alan diğer kurumlar ile özellikle de fintech girişimleri ile farklı işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni finansal geleceğe hazır olmak için dünyada ilk defa bir katılım bankası bünyesinde kurulan Albaraka Garaj’ı Haziran 2017 itibarıyla açtık.” dedi.

“12 haftalık mentorluk ve eğitim süreci var”

Utku, sözlerine şöyle devam etti: “Albaraka Garaj ile teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcileri kuluçka ve hızlandırma olanakları ile desteklemeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda girişimci ve girişimci adaylarının henüz MVP veya prototip aşamasındaki projeleri için farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanan 12 haftalık yoğun bir mentorluk ve eğitim sürecimiz bulunuyor. Bu eğitimler ile girişimcilerin iş fikirlerini ticari başarıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Açık fikirli ve hayallerini gerçekleştirmek için gerekli motivasyon ve yeteneğe sahip tutkulu ekipleri, yenilikçi, teknoloji tabanlı ve ölçeklenebilir ürün ya da hizmet geliştiren ve bu girişimlerini büyütme hayali kuran şirketleri, 19 Haziran 2017 itibarıyla Albaraka Garaj’a başvurmaya davet ediyoruz.”