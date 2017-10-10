Alcatel A3 XL Türkiye’de satışa sunuldu

Alcatel A3 XL Türkiye’de satışa sunuldu
, 10 Ekim 2017

Parmak izi tanıma ve 4.5G süper hızlı bağlantı gibi yüksek teknolojilerle donatılan Alcatel A3 XL, Türkiye’de satışa çıktı. 

Alcatel A3 XL capcanlı renkler sunan 6 inç HD ekran, göz alıcı tasarım ve dikkat çekici ses kalitesiyle iddialı bir multimedya deneyimi vaat ediyor. Parmak izi tanıma ve 4.5G süper hızlı bağlantı gibi yüksek teknolojilerle donatılan Alcatel A3 XL, adını 6 inç boyutundaki ekranından alıyor. Oyun, film ve müzik keyfini her zaman, her yerde yaşamak isteyen tüketicilere yönelik Alcatel A3 XL üstün ses netliği ve geniş açılı, capcanlı HP IPS renkli ekranıyla öne çıkıyor. 

Güvenlik ve bağlantı konusunda Alcatel A3 XL kullanıcılarını memnun edecek özelliklerle donatılmış. A3 XL, ileri düzey parmak izi teknolojisi ile kişisel dosyaların güvenliğini sağlıyor. Parmak izi tanıma özelliği yalnızca telefonun kilidinin tek dokunuşla açılmasını değil, aramalara hızlı yanıt verme, hızlı fotoğraf çekme ve dosyalara erişim imkânlarını da sağlıyor. Alcatel A3 XL 4.5G desteğine sahip. 

Alcatel A3 XL, yazılım interpolasyonu sayesinde ön kamerasıyla 8 megapiksel, arka kamerasıyla 15 megapiksel çözünürlük kalitesinde fotoğraf çekmeye imkân sağlıyor. Dual flaş özelliği ile gündüz ya da gece fark etmeksizin net fotoğraflar çekilebiliyor. Yüz Güzelleştirme, Face Play ve Yüz Show gibi uygulamalarla fotoğrafları kişiselleştirmek ve eğlenceli efektlerle süslemek mümkün.

Alcatel A3 XL’in önerilen satış fiyatı 999 TL.

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Tags: akıllı telefon, Alcatel, Alcatel A3 XL

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