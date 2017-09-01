Alcatel, IDOL 5 akıllı telefon ailesini duyurdu

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen IFA 2017 fuarında Alcatel, IDOL ailesinin yeni üyeleri IDOL 5 ve IDOL 5S’i tanıttı. İşte tüm detaylar.



IDOL 5, 7.5 mm.’lik ince yapısı, sağlam metal gövdesi, süper parlak 5.2 inç 423ppi’lik ekrana sahip. f/2.0 diyafram açıklığı, Telefon, 1.12 µm piksel boyutu, çok hızlı hibrit otomatik odaklama (PDAF+CAF) ve çift tonlu LED flaş özellikleri olan 13 megapiksel mükemmel bir ön kamera ile geliyor. Ayrıca 84 derece geniş açılı lens ve ön flaş özellikli 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

IDOL 5, kullanıcıların tek bir sosyal medya uygulamasında, birden çok hesapla oturumlarını açık tutmalarına olanak tanıyan yeni App Cloner işleviyle yükleniyor. Farklı hesaplar artık tek bir cihazda, kişisel ve mesleki amaçları, sınıf veya grup konuşmalarını kendi arasında ayırt edebilmek için kullanılabilir hale geliyor. Artık WhatsApp ve diğer sosyal medya hesaplarını aynı anda kullanabilmek için iki cihaz taşımamız veya tek bir cihazda sürekli oturum açıp kapamamız gerekmiyor.

IDOL 5S

IDOL 5S; f/2.0 diyafram açıklığı, 1.12 µm piksel boyutu, çok hızlı hibrit otomatik odaklama (PDAF+CAF) ve çift tonlu LED flaş özelliklerin olan 12 megapiksel bir ön kameraya sahip. 8 MP ön kamerasında 4µm piksel boyutu ve ön flaş bulunuyor.

IDOL 5S, tüm bunlara ek olarak, Cinemagraph (küçük ve tekrar eden hareketlerle video klipler oluşturabileceğiniz sabit fotoğraflar) ve Light Trace (ışık izli fotoğraflar) gibi katma değerli işlevlerle geliyor; bu işlevler sıradan resim ve videoların ötesine geçerek fark yaratan içerikler oluşturmanızı sağlayacak. IDOL5S, güçlü mekasal işitsel çözümü ve 2×3.6W hoparlörler içeriyor. Böylece kullanıcıların kulaklarına akıllı ve verimli bir müzik kalitesi ulaşıyor.

IDOL 5S, özel bir uygulama, görev veya aksiyon başlatmak için dahili bir kişiselleştirilebilir ve önceden kurulması gereken Şimdi Tuşu özelliğine sahip. Örneğin, tek tuşla çabucak bir fotoğraf çekmek, ses kaydı almak veya e-posta yazmak istiyorsanız Şimdi Tuşu’nu kurup kullanabilirsiniz. Bir seferde iki aksiyon önceden kurulabiliyor.