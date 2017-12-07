Alcatel Idol 5 Türkiye’de satışa sunuldu

Bu yıl IFA’da tanıtılan en yeni Alcatel IDOL 5 Türkiye’de mağazalarda satışa sunuldu. İşte Alcatel IDOL 5 hakkında bilmeniz gerekenler.

Her şeyin “HEMEN ŞİMDİ” beklendiği bir zamanda, sosyal medya günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişken, “Şimdi Nesli” taksi çağırmaktan online kıyafet satın almaya veya telefonlarıyla sürekli çalışmaya kadar her şeyi parmak uçlarında istiyor. Tüm bunlar göz önüne alınarak tasarlanan Alcatel IDOL 5, son teknolojiyi çok şık bir tasarımla birleştiriyor ve Uygulama Çoğaltıcı işlevi gibi birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Çift sosyal medya hesapları

Alcatel IDOL 5, önceden programlanmış bir uygulama çoğaltıcı işleviyle geliyor. Bu özellik, kullanıcının birden fazla hesapta oturum açabilmesini sağlamak için kullandığı uygulamaları çoğaltmasına izin veriyor. Böylece gençler bir tane okul, bir tane de özel hayatları için Instagram hesabı açabilir, profesyonel fotoğrafçılar bir tane profesyonel Facebook ve bir tane de özel Facebook profiline sahip olabilir ve gazeteciler de profesyonel bir Twitter hesabının yanı sıra kişisel bir Twitter hesabına da aynı cihazı kullanırken sahip olabilir. İki hayat. Tek bir cep telefonu. IDOL 5 iş ve oyun arasındaki çizgiyi ortadan kaldırıyor. Artık iki cihaz birden taşımanıza gerek kalmadı.

Stil meraklılarına hitap eden Alcatel IDOL 5, 7.5mm’lik incecik çerçevesi, sağlam metal gövdesi ve Full HD 5.2 inç’lik bir ekrana sahip. IDOL 5 85 derece geniş açılı lensli 16* MP arka kamera ve 8* MP flaşlı ön kamera ile geliyor. Alcatel Alcatel IDOL 5, 1399 TL’den satışa sunuldu.

(*Sw yazılım interpolasyonu ile.)