Alcatel Move Track evcil hayvanlarınızın takibinde!

Alcatel Move Track evcil hayvanlarınızın takibinde!
, 13 Temmuz 2017

Alcatel’in yeni GPS takip cihazı Move Track, evcil hayvan sahipleri dostlarının 7 gün 24 saat nerede olduklarını bilmesine olanak tanıyor.  Alcatel Move Track GPS takip cihazı, renkli ve darbelere dayanıklı silikon kılıfı sayesinde evcil hayvanların tasmalarına kolaylıkla takılabiliyor.

2 saat şarjla 3 gün çalışabilen GPS takip cihazı, evcil hayvan tasmalarına kolayca takılabiliyor. Özel mobil uygulamasıyla kullanıcılara sanal bir güvenlik çiti oluşturma imkânı veren Alcatel Move Track, evcil hayvanlar söz konusu çitin dışına çıktığı anda sahipleri anlık bildirimle uyarıyor.

Sanal güvenlik çitinden dışarı çıkıldığı anda bildirim
Suya ve toza karşı IP 67 standardında dayanıklı olan Alcatel Move Track, özel bir mobil uygulamayla kullanıcılara sanal bir güvenlik çiti oluşturma imkânı tanıyor. Evcil hayvanlar bu çitin dışına çıktığında kullanıcılar anlık bildirim alarak durumdan haberdar oluyor. Alcatel Move Track GPS takip cihazının fiyatı ise 349 TL.

 

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Tags: Alcatel, Alcatel Move Track, takip cihazı

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