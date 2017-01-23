Alcatel POP 4S Türkiye’ye geliyor

Alcatel POP 4S Türkiye’de Şubat ayında satışa sunulacak.

POP 4S, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile donatıldı. Büyük sensör ve ultra hızlı odaklama özellikleri sayesinde net, parlak görüntüler yakalanabiliyor ve özellikle geceleri çekilen selfie’lerde bu kalite hemen hissediliyor. POP 4S, sekiz çekirdekli işlemci ve 4.5G LTE category 6 teknolojilerine sahip. Bu özellikler POP 4S’i, oyun deneyimi ve bağlantı işlevleri için güçlendiriyor.

POP 4S, parmak izi tanıma özelliğiyle kişisel bilgileri de koruyor. Alcatel POP 4S, Şubat ayından itibaren 1099 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olacak.