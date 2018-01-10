Alcatel, yeni akıllı telefon portföyünü CES 2018’de tanıttı

Alcatel, yeniden tasarlanan akıllı telefon portföyünü CES 2018’de tanıttı. Alcatel’in 2018 akıllı telefonları yeni tasarımlar ve özelliklerle geliyor.



TCL’nin Alcatel iş birimi, şirketin cep telefonu alanına olan bağlılığını kanıtlayarak CES 2018’de yeni akıllı telefon felsefesini ve buna bağlı olarak geliştirilen ürün portföyünü tanıttı. Bu yeni seride Alcatel’in 2018 akıllı telefonları yeni tasarımlar ve özelliklerle geliyor. Bu üç yeni ürün serisi, standartlaştırılmış sürükleyici bir 18:9 ekran deneyimini mümkün kılan ilk akıllı telefon serilerinden biri olmasıyla da dikkat çekiyor. – Evrensel bir tasarım dili sunan Alcatel’in bu yeni ürün serisi, amiral gemisi akıllı telefon özelliklerinin orta ve giriş fiyatı seviyesinde de erişilebilir olmasını sağlayacak.

Alcatel Business Global Başkanı ve TCL Communication Başkan Yardımcısı Christian Gatti, “Global akıllı telefon piyasası gelişimini sürdürürken, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve önümüzdeki fırsatları kaçırmamak için yeni yıla Alcatel akıllı telefon portföyümüzü dengeleme ve dönüştürme kararı alarak girdik” dedi. Gatti, sözlerine şöyle devam etti: “”Akıllı telefon tasarımlarımızı modernize ederek ve ürün serilerimizin çoğunluğunda 18:9 ekranlar sunan ilk global üreticilerden biri olarak tüm çabalarımızı yeniden odakladık ve bir telefonda bulunabilecek en çarpıcı özelliklerin dünya genelinde herkes tarafından özgürce deneyimlenmesini hedefledik.”

Geliştirdiği yeni portföyüyle Alcatel, tüm ürün portföyünde Alcatel FullView 18:9 ekranlarını kullanarak panel üretimini standartlaştıracak. Dünya çapında ilk üç LCD panel üreticisi arasında yer alan ve Amerika’nın en hızlı büyüyen TV markası olan TCL, maliyet tasarrufunu ve gelecek cihazların pazara erişim hızını artırarak Alcatel iş biriminin üretim verimliliğini yükseltecek ve milyonlarca dolarlık AR-GE yatırımına ulaşmasını sağlayacak.

Alcatel’in 2018 ürün serisi, her biri farklı bir fiyatlandırma seviyesini temsil eden üç farklı seri olarak kategorize edilebilir. Bu serilerin her biri, tüm kullanıcıların sahip olmaktan gurur duyacağı amiral gemisi ürünlerin görünümünü ve hissini uyandırmasıyla dikkat çekiyor. Alcatel’in birbirinden özel bu üç serisi şöyle sıralanıyor:

ALCATEL 5 SERİSİ

Alcatel 5 serisi, mümkün olan en iyi özellikleri benzer amiral gemisi ürünlerinden çok daha düşük bir fiyata tüketicilerle buluşturmak üzere tasarlandı. Bu özellikler arasında yüz tanıyarak kilit açma, Alcatel FullView 18:9 ekran ve çok daha fazlası bulunuyor. Alcatel 5 serisi sayesinde kullanıcılar mükemmel görüntünün, sinema gösterimi deneyiminin ve tüm gün boyunca bitmeyen pil özelliğinin tadını çıkaracak.

ALCATEL 3 SERİSİ

Alcatel 3 serisi; çift kamera, estetik tasarım ve Alcatel FullView 18:9 ekran gibi en yeni ve trend özellikleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Üstelik bunu kullanıcıların ceplerini yakmadan yapıyor! Bu seride çeşitli cihazlar yer alacak. Seriye ayrıca geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüklü ekrana sahip ürünler de dâhil edilecek.

ALCATEL 1 SERİSİ

Alcatel 1 serisi, herkesin muhteşem bir akıllı telefon deneyimi yaşayabilmesi için son derece makul bir fiyat ile geliyor. Alcatel FullView 18:9 ekran ve yüz tanıyarak kilit açma gibi yüksek kaliteli özelliklerin yanı sıra şık tasarımı ve özel materyalleriyle yekpare bir donanım sunuyor.