Alcatel’in uzun pil ömürlü telefonu A7 Türkiye’de

Dayanıklı şarj özelliğiyle öne çıkan Alcatel A7, Türkiye’de satışa sunuldu. İşte A7’nin fiyatı ve tüm özellikleri…

Yeni Alcatel A7, 4000 mAh özellikli güçlü bir pille geliyor. Telefonda ayrıca ultra hızlı şarj edebilme özelliği de mevcut. Metalik altın detaylı tasarımıyla dikkat Alcatel A7, 5.5 inç’lik, geniş ve parlak bir ekrana sahip. 4.5G LTE bağlantısını (CAT) destekleyen Alcatel A7, kullanıcıların en hızlı mobil geniş bant hızına erişmelerini sağlıyor. Alcatel A7 8 çekirdekli işlemcisiyle güçlendirilmesinin yanı sıra 32 GB ROM ve 3GB RAM hafızası ile multimedya içeriklerini yayınlarken veya büyük boyutlu dosyaları indirirken hızlı ve kesintisiz performans deneyimi vaat ediyor. Ayrıca kullanıcılar, micro SD kart yuvası sayesinde, depolama alanlarını 128 GB‘a kadar yükseltebiliyor.

Alcatel A7, geniş f /2.0 diyafram açıklığı ve ultra hızlı faz algılamalı otomatik odaklamaya (PDAF) sahip bir 16 megapiksel arka kamera ile geliyor. A7, 8 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera taşıyor.

Alcatel A7 taşıdığı özellikleriyle bütçeye uygun bir telefon olarak öne çıkıyor. Telefon 1299 TL‘den satışa sunuluyor.

Alcatel markasının incelemesini yaptığımız diğer modellerine aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz..