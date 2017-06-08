Alcatel’in yeni phablet’i POP 4 (6) satışta

Alcatel’in telefonla tablet deneyimini buluşturan yeni phablet’i POP 4 6 inç, zarif tasarımı ve üstün teknolojileriyle dikkat çekiyor.



Sekiz çekirdekli yüksek hızlı işlemci ile donatılan POP 4 6” phablet 2.5D kıvrımlı cam ve full HD IPS ekrana sahip. 13 megapiksel çift tonlu flaşlı kameraya gelen phablet, parmak izi tanıma teknolojisiyle kullanıcıların kişisel verilerini de güvence altına alıyor.

Alcatel POP 4 6”’nın 2.5D kıvrımlı camla donatılmış geniş FHD ekranı, video, film ve her türden görsel içeriğin yüksek seyir zevkiyle tüketilmesine olanak tanıyor. “Büyük Ekran Büyük Eğlence” sloganıyla kullanıcılarına seslenen LTE CAT 4 bağlantılı POP 4 6”, yüksek hızlı işlemcisiyle performansta üst seviyeyi hedefleyenler için ideal. 3500 mAh bataryalı phablet, 16GB + 2GB dahili bellek ile donatılmış bulunuyor. POP 4 6” ayrıca, 32 GB’ye kadar Micro SD kart desteği sağlıyor.

Alcatel’in yeni phablet’i Pop 4 6” 1399 TL önerilen satış fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.