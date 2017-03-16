Alışverişler güneş gözlükleriyle ödenebilecek!

Alışverişler güneş gözlükleriyle ödenebilecek!
, 16 Mart 2017

Ödeme sistemleri şirketi Visa, kullanıcıların kart kullanmadan üzerindeki NFC ile temassız ödeme yapabileceği güneş gözlüklerini tanıttı.

Visa, kartsız ödeme imkanı sunan NFC teknolojisinin güneş gözlüğü prototipini kullanıcılara sunarak temassız ödemenin yaygınlaşmasını planlıyor. NFC destekli güneş gözlüklerinin sörf yapan kişiler ve plajlardaki insanlar tarafından kullanılabileceği düşünülüyor.

Prototipler ilk olarak Avustralya’da yapılacak olan Quiksilver Pro ve Roxy Pro sörf yarışmalarında, yarışmacılara verilerek test edilip insanların beğenisine sunulacak.

Tanıtım aşamasında olan gözlüklerin diğer kullanıcılara ne zaman sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor.

Kategoriler Haber
Tags: güneş gözlüğü, NFC, ödeme sistemleri, Visa

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Gartner, Samsung Knox’a tam puan verdi

Gartner, Samsung Knox’a tam puan verdi

Çalışanların aklı “Yaz tatili”nde!

Çalışanların aklı “Yaz tatili”nde!

Sermaye piyasalarında dijital dönüşüm başladı

Sermaye piyasalarında dijital dönüşüm başladı

Paraşüt’ten mobil uygulama: Ön muhasebe ve fatura yönetimi

Paraşüt’ten mobil uygulama: Ön muhasebe ve fatura yönetimi

Oracle’dan yeni bulut hizmeti: Oracle Data Integrator Bulutu

Oracle’dan yeni bulut hizmeti: Oracle Data Integrator Bulutu

Cepkask, bölge distribütörlükleri vermeye başladı

Cepkask, bölge distribütörlükleri vermeye başladı

Siemens’ten internete bağlanabilen klima

Siemens’ten internete bağlanabilen klima

Telefon fiyatlarına ‘TRT’ zammı!

Telefon fiyatlarına ‘TRT’ zammı!

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *