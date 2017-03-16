Alışverişler güneş gözlükleriyle ödenebilecek!

Ödeme sistemleri şirketi Visa, kullanıcıların kart kullanmadan üzerindeki NFC ile temassız ödeme yapabileceği güneş gözlüklerini tanıttı.

Visa, kartsız ödeme imkanı sunan NFC teknolojisinin güneş gözlüğü prototipini kullanıcılara sunarak temassız ödemenin yaygınlaşmasını planlıyor. NFC destekli güneş gözlüklerinin sörf yapan kişiler ve plajlardaki insanlar tarafından kullanılabileceği düşünülüyor.

Prototipler ilk olarak Avustralya’da yapılacak olan Quiksilver Pro ve Roxy Pro sörf yarışmalarında, yarışmacılara verilerek test edilip insanların beğenisine sunulacak.

Tanıtım aşamasında olan gözlüklerin diğer kullanıcılara ne zaman sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor.