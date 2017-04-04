Altın Örümcek ödüllerinin 15.si için başvurular başladı

DorukNet tarafından bu yıl 15.si düzenlenen, organizasyonu ise dsm group tarafından gerçekleştirilen Altın Örümcek Web Ödülleri için başvurular Nisan ayı sonunda başlayacak.

DorukNet tarafından düzenlenen, bu yılki organizasyonu dsm group tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu olan Altın Örümcek Web Ödülleri için geri sayım başladı. 14 yılda 40 bine yakın başvurunun değerlendirildiği, bu yıl 15.si düzenlenecek Altın Örümcek Web Ödülleri’ne başvurular Nisan sonunda başlayacak.

Altın Örümcek kategorileri yenilendi

Geçtiğimiz yıl mobil uygulamalara yönelik projeleri ödüllendirmek için uzun yıllardır heyecanla beklenen Mobil Uygulama kategorisi, Alışveriş, Bankacılık & Finans, Haber ve Hizmet olmak üzere 4 ayrı kategoride yerini almış, proje sahipleri tarafından büyük ilgi görmüştü. Bu yıl da internet teknolojileri alanındaki eğilimlere göre yepyeni kategoriler eklendi. Web sitelerinin başvuru yapabileceği Moda & Güzellik ile Portal & Haber kategorilerine ek olarak, mobil uygulamaların başvuru yapabileceği Mobil Uygulama – Oyun & Eğlence ile birlikte toplam 35 kategoride, 2016 yılının en iyi mobil uygulamaları ve web siteleri ödüllendirilecek.

15. Altın Örümcek için organizasyon takvimi, çok yakında resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.