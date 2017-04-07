Amazon Web Services büyüyor

Amazon Web Services (AWS) Avrupa’da büyüme hedefleri doğrultusunda yatırıma devam ediyor. AWS, İngiltere’de açtığı yeni bölge biriminden sonra, İsveç’te de 2018’de bir veri merkezini hizmete alacağını duyurdu.

Bir Amazon.com şirketi olan Amazon Web Services, İsveç’te 2018’de hizmete girmesi planlanan altyapı çalışmasını duyurdu. Yeni AWS Stockholm Bölge Birimi üç adet ‘Availability Zone’dan oluşacak. Şu anda AWS, 16 adet Altyapı Bölgesi üzerinden 42 adet Availability Zone (AWS’de bir veya daha fazla veri merkezinin olduğu konumlar) ile hizmet veriyor. Buna ilave olarak, Fransa ve Çin’de yer alan iki bölgeden hizmet verecek beş adet daha Availability Zone’un bu yıl içinde devreye girmesi öngörülüyor.

AWS, 2016 sonunda da Avrupa’daki üçüncü bölge birimin Londra’da açarak İngiltere’deki hizmet ağını genişleteceğini duyurmuştu. AWS müşterileri, Londra bölgesini kullanarak İngiltere’deki müşterilere daha iyi hizmet verme ve de İngiltere’de veri saklama olanağı yakalayacaklar.

AWS ayrıca 2017’de Fransa’da yeni bir AWS bölgesi daha açacak. Söz konusu yeni bölge Avrupa’daki dördüncü bölge olacak ve AWS iş ortakları ve müşterilerine veri kayıt ve depolama işlemlerini Fransa’da gerçekleştirme imkanı sunacak. Yeni bölge mevcut AWS müşterilerinden verilerini Fransa’da işlemek ve depolamak isteyenlere de hizmet verecek.

Müşteri tabanı çeşitlenip büyüdükçe, AWS yeni bölgeleri hayaya geçirmeyi planlıyor.