Amazon Web Services, Linux’un bulutta kullanımını destekliyor

Daha hafif mimarisi, esnekliği ve özelleştirme seçenekleri Linux’u hem kalıcı bulut ağ altyapıları için, hem de bilimsel araştırmaların matematiksel işlemlerini yürüten yüksek performanslı kısa süreli sunucu grupları gibi kullanımlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkarıyor. AWS, hizmetleriyle bağlı kendi Linux versiyonlarını geliştirmiş durumda ve Linux’u desteklemeye devam ediyor.

Linux, şirketlerde dosya sunucularından web sunucularına ve ağ güvenlik sunucularına kadar birçok alanda temel olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ücretsiz ve ticari dağıtımlarının bulunması birçok senaryo için Linux’u ideal bir seçim haline getiriyor. Linux dağıtımları artık hem Raspberry Pi kadar küçük makinelere hem de dünyanın en büyük süper bilgisayarlarına güç sağlıyor. Linux’un bulut tabanlı altyapılarda kullanımı daha da cazip.

Amazon Web Services (AWS), AWS Marketplace aracılığıyla Linux ve Açık Kaynak Toplulukları ile ortak çalışıyor. AWS Marketplace, müşterilerin çözümler üretmek ve işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları yazılım ve hizmetleri bulmalarını, satın almalarını ve kurmalarını kolaylaştıran, yönetilen bir yazılım kataloğu. Müşterilerin birkaç tıkla anlaşmaları kabul etmelerini, fiyat seçeneklerini belirlemelerini, yazılım ve bağlantılı AWS kaynaklarının kurulumlarını otomatikleştirmelerini sağlayarak yazılım lisanslama ve satın alma işlemlerini basitleştiriyor. Kullanıcıların, iş ihtiyaçlarına en uygun Linux dağıtımını (bağımsız olarak veya başka bileşenlerle beraber) seçebilmelerine yardımcı olmak için arama ve filtreleme seçenekleri sunuyor.

Şirketiniz için en uygun Linux dağıtımını seçme

Linux’ta yeniyseniz, baş döndürücü dağıtım çeşitliliği size fazla gelebilir. Hangi dağıtımın kullanılacağına karar vermek farklı faktörlere bağlı. Müşteriler şu hususların kendileri için önemli olduğunu söylüyor:

• Daha önce yapılmış Linux yatırımı. Linux ile yeni mi tanışıyorsunuz? Öyleyse tüm seçenekleri eşit derecede değerlendirmeniz gerekir.

• Kullanılan mevcut platformlar (kurum içi ağlar gibi). Şirket içi ağınıza bağlanması gereken bir bulut altyapısı mı ekliyorsunuz? Öyleyse hangi Linux dağıtımlarının sizin için gerekli ağ ve uygulama konnektörlerine sahip olduğuna bakmalısınız.

• Birden fazla bulut platformu kullanma amacı. Halihazırda başka bir bulut sağlayıcısı mı kullanıyorsunuz? AWS’e bağlanması gerekecek mi? Linux dağıtım seçiminiz bu bağlantılarla ilgili seçeneklere göre şekillenebilir.

• Kullanılabilir uygulamalar, kitaplıklar ve bileşenler. Linux dağıtımınızı seçerken gelecekteki gereksinimleri ve devam eden yazılım ve teknik desteği dikkate almalısınız.

• Bilimsel veya teknik gereksinimler gibi özel kullanımlar. Bazı uygulamalar yalnızca belirli, özelleştirilmiş Linux dağıtımları üzerinde çalışır.

Bu alanların her birine vereceğiniz yanıtlarınızı inceleyerek olası Linux dağıtımlarını iş ihtiyaçlarınıza göre daraltmak mümkün.

AWS Marketplace’de Linux

AWS Marketplace Linux dağıtımlarını, Linux üzerinde çalışan en iyi uygulamalarla birlikte bulmaya ve kullanmaya başlamak için iyi bir yer. Dağıtımların farklı sürümleri bu online mağazada bulunabiliyor. AWS, kataloğu her gün güvenlik açısından tarıyor. Bir sorun bulunursa size bildiriyor. Güvenlik açıklarını belirlemek için taramalar sürekli çalıştırılıyor. AWS, herhangi bir sorun bulunursa müşterilerine bildirir ve uzmanlar tarafından çalışmalar yapılarak güncellemeler çıkarılır. AWS Marketplace’de bulunan satıcılar tarafından sağlanan desteğe ek olarak, AWS Forumları ücretsiz olarak forum hesap oluşturarak Linux’u AWS ile kullanma konusunda soru sorulabiliyor. Ayrıca, AWS üzerinde Linux hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için AWS Dokümanlarına ulaşılabiliyor.