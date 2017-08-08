AMD işlemcili Lenovo ThinkPad’ler geliyor

AMD işlemcili Lenovo ThinkPad’ler geliyor
, 8 Ağustos 2017

Profesyonel kullanıcılar için tasarlanan Lenovo ThinkPad serisi pek yakında AMD işlemciler ile donanmış bir şekilde kurumsal kullanıcılara sunulacak.

Pek çok mobil ve masaüstü bilgisayar, iş dünyasında çalışanların ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanıp satışa sunuluyor. Bu konuda çalışan teknoloji şirketleri arasında yer alan Lenovo, AMD işlemcili ThinkPad serisini kurumsal kullanıcılara sunacak. Lenovo, Thinkpad serisiyle ürünlerinde AMD işlemcilerini yeniden buluşturacak.

Lenovo, ThinkPad A serisine iki yeni model ile başlayacak. Lenovo A275 ve A475 isimli bu modeller, Kanada Sertifikasyon Ofisi tarafından onaylandı. A275 modeli, ThinkPad X270 modelinin yerine gelirken, A475 modeli ise ThinkPad T470 modelini baz alacak.

Lenovo’nun yeni ThinkPad serisinde AMD işlemcilerini kullanması, işlemci alanında lider olan Intel’e olumsuz etkileyebilir. AMD ise Lenovo’nun kendi işlemcilerini tercih etmesi nedeniyle bu durumu memnuniyetle karşılıyor. Bakalım AMD bu sefer kurumsal dünyanın kalbini kazanmayı başarabilecek mi?

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Tags: AMD, işelmci, lenovo, thinkpad

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