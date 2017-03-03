AMD Ryzen 7 masaüstü işlemcileri satışa sunuldu

Hızaşırtma rekoru kıran AMD Ryzen 7 masaüstü işlemcileri dünya genelinde satışa sunuldu.

AMD geliştirilmesi dört yıl ve binlerce saat süren, kamuoyu tarafından merakla beklenen yüksek performanslı masaüstü işlemcisi AMD Ryzen’in ilk üç modelini dünya genelinde kullanıcılara sundu.

Genel satış öncesi 180’den fazla küresel satıcı üzerinden kullanıcılara sunulan Ryzen işlemcileri ön satış rekorları kırdı. Yepyeni AMD “Zen” çekirdek mimarisi üzerine geliştirilen ilk işlemci olan Ryzen dünya genelinde PC oyuncuları, içerik üreticileri ve donanım tutkunlarına çoklu çekirdek performans liderliği sunuyor.

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2 Mart 2017 tarihinden itibaren satışa sunulan Ryzen işlemciler üç adet 8 çekirdekli Ryzen 7 modelinden oluşuyor. AMD 6 ve 4 çekirdekli Ryzen 5 işlemcilerini yılın ikinci çeyreğinde ve ana akım uygulamalara daha fazla performans sunması hedeflenen Ryzen 3 işlemcileri ise yıl içerisinde satışa sunmayı planlıyor. Bütün Ryzen işlemcileri yeni AM4 platformunu destekleyecek.

Ryzen 7 işlemcilerin yanında AMD iki Ryzen 5 işlemcisinin de teknik özelliklerini duyurdu. Intel Core i5 7600K işlemcisinin karşısında konumlandırılan Ryzen 5 1600X gösterilen demoda çok izlekli işlemci testinde rakibinden %60 fazla performans gösteriyor.

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