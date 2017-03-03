AMD Ryzen anakartlarının detayları! Hangisi sizin için doğru seçim?

Yeni AMD Ryzen işlemcilerin artık satışa çıkması ile birlikte yeni bir anakart seçimi yapmak hem daha kolay hem de daha önemli hale geliyor. X370, B350, A320 veya X300: Hangisi sizin için doğru seçim?

Önce en iyi haber: AMD, anakart performansından ödün vermeden, Ryzen işlemcileri, Bristol Ridge APU’ları ve yakın gelecekte piyasaya sürülecek diğer tüm işlemcileri AM4 soketini bir araya getirmek için elinden geleni yapıyor. Heyyyooo! Ancak AM4 anakartlar için çok çeşitli yonga setleri mevcut ve USB desteği, hızaşırtma, yükleyebileceğiniz ekran kartlarının sayısına kadar bilgisayarınızdaki farklı yeteneklerin her biri bu yonga setlerindeki tercihlerinize göre belirleniyor.

Şimdi her bir AM4 yongasetinin ne sunduğunu inceleyelim, böylece Ryzen işlemciniz için bir anakart satın aldığınızda doğru kararı verebilirsiniz.

Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, Ryzen ve AMD’nin Bristol Ridge APU’ları aslında, geleneksel bir CPU’dan daha fazla bir yongaya dayalı sistem tasarımına benziyor. AMD’nin işlemcileri, SATA, USB, NVMe ve PCI-e’i de içeren çoklu arayüzleri destekliyor.

Farklı AM4 anakart yonga setleri bunun üstünde ilave özellikler sunuyor. İşte AMD’nin anakart yogna setlerine yönelik yayınladığı resmi slaytlar şöyle;

Dikkat çekilmesi gereken bir nokta standart anakartların tümünde iki SATA Express bağlantı noktası desteği bulunuyor ve SATA Express hiç bir zaman gerçekten de konumunu kaybetmedi. Ancak bu kanallar geleneksel SATA III portu veya M.2 desteği gibi diğer kullanımlar için anakart üreticileri tarafından kolaylıkla yeniden kullanılabilir hale getirilebiliyor.

Her anakartın, Ryzen yongasında bulunanların ötesinde, başlangıç ​​seviyesinden itibaren sağladığı özellikler şöyle;

A320 anakartlar

Ekonomik bütçeli sistemler ve (muhtemelen) Dell ve HP’den uygun fiyatlı PC’ler için tasarlanmış temel AM4 anakartlar. Bu anakartlar tek bir 10Gbps USB 3.1 gen 2 portu, iki tane 5Gbps USB 3.1 gen 1 portu ve altı USB 2.0 bağlantısı sağlıyor. A320 yonga seti ayrıca dört PCIe ile birlikte bir çift SATA III ve SATA Express bağlantısını destekliyor. M.2 SSD’ler, üçüncü taraf ağ kartları ve ses kartları gibi ek PCIe aygıtları için iki kanal bulunuyor.

Tüm Ryzen işlemcileri hızaşırtma desteklerken, A320 anakartlar hızaşırtma özelliğini desteklemiyor. Eğer CPU’nuzdan daha fazla güç almak istiyorsanız, başka yere bakmanız gerekecek.

B350 anakartlar

Bu kartlar büyük olasılıkla tek grafik kartı kullanan PC oyuncuları için tatmin edici bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. CPU hızaşırtma özelliği B350 anakartlarda açılıyor ve A320 kartlarıyla karşılaştırıldığında, bu yonga seti ek bir 10Gbps USB 3.1 bağlantı noktasının yanı sıra en yeni SSD’ler ve diğerleri için iki PCIe hattını daha destekliyor.

Bu kartların tek sınırlayıcı noktası birden çok grafik kartı konfigürayonlarını desteklemiyor. AMD CrossFire çoklu GPU konfigürasyonlarına izin veren belirli B350 modellerinin raporlarını da gördük – ancak bu sizin üzerinde önemle durmanız gereken bir şey değil. AMD’nin bu konuda söylediklerini şöyle:

Sadece AMD’nin X370 ve X300 yonga setleri, işlemciye doğrudan erişimi olan iki PCIe 3.0 x8 ekran kartı yuvasını destekliyor. Diğer AM4 yonga setlerinde çoklu GPU kurulumları kullanılıyorsa, aynı PCIe 3.0 bant genişliğine sahip olmayacak ve bu yapılandırmalar resmi olarak desteklenmiyor.

X370 anakartlar

B350 anakartlarla karşılaştırıldığında, X370 platformu dört adet daha 5Gbps USB portu ekliyor. İki kat daha fazla SATA III bağlantısı, iki tane daha PCIe yolu ve CrossFire ile SLI çoklu GPU kurulumlarını desteklemek için yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi çift PCIe 3.0 yuvaları desteği bulunuyor.

PC’nizi en yeni ve en yeni teknolojilerle yüklemek istiyorsanız, AMD’nin X370 anakartları ile yola çıkmanız gerekiyor.

Küçük form faktörlü (SFF) anakartlar

AM4 soketi ayrıca, mini-ITX küçük form faktörlü PC’lere ayrılmış bir çift yonga seti sunuyor: X300 ve A300 / B300. Bu SFF yonga setleri, Ryzen yongalarına entegre olan yeteneklere dayanarak kendi başına bir ekstra işlevsellik sunmuyorlar.

X300 ve A / B300 arasındaki en büyük fark; X serisi, ikili PCIe 3.0 yuvaları ve Ryzen işlemcisini hızaşırtma yeteneğine sahip oyuncular ve meraklıları üzerine yoğunlaşıyor. Bununla birlikte, bu mini ITX anakartların hiçbiri Ryzen lansmanı ile birlitke ortaya çıkacakmış gibi görünmüyor.

Ödevinizi yapın!

Ryzen PC’nizde belirli özellikler arıyorsanız sıkı çalışmanız lazım. AMD, platformu esneklik için tasarladı ve aynı yonga setine dayalı anakartlar, farklı markalara bağlı olarak ek özellikler (RGB aydınlatma, gelişmiş ses ve tek tuşla hız aşırtma gibi) sunabilen, biraz farklı konfigürasyonları içerebilecekler. Gigabyte, Asus ve benzerleri şimdilik bunlara yeterince örnek sunuyor.

Son on yıldır lanetlenmiş olan AMD’nin en anıtsal işlemcisi ve arkasında önemli bir ekosistem desteği ile karşı karşıyayız. Asus, MSI, Gigabyte, ASRock ve Biostar’ın onlarca anakartının Ryzen’in 2 Mart tarihinde piyasaya sürülmesiyle birlikte satışta olacğaını biliyoruz. Her yonga setinin sunduğu özelliklerin temelini bildiğinize göre, sizin için mükemmel Ryzen anakartı artık daha hızlı seçebilirsiniz.

Hangi anakart seçerseniz seçin, uzun süre kullanabileceksiniz. Her CPU nesli için yonga setlerini değiştirme eğiliminde olan Intel’in aksine AMD, en azından 2020’ye kadar AM4 platformunu desteklemeyi planlıyor.