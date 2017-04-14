AMD Ryzen R5 işlemciler satışa sunuldu

AMD Ryzen 7 masaüstü işlemcilerinden sonra AMD yeni yüksek performanslı Ryzen 5 masaüstü işlemcilerinin dört modelini satışa sundu.

AMD Ryzen 5 ailesi dünya genelinde oyuncular ve yaratıcılara Ryzen 5 1600X ile Intel Core i5 7600K1’ya kıyasla sunduğu %87 daha fazla performans ile daha sarmalayıcı deneyimler ve yüksek performanslı yenilikler vaat ediyor.

Sahip olduğu yüksek çoklu görev yetenekleri, AMD SenseMI Teknolojisi ve güçlü ve verimli “Zen” çekirdek mimarisi ile AMD Ryzen 5 masaüstü işlemcileri kişisel ihtiyaçları inanılmaz bir duyarlılık ve performans ile karşılıyor.

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AMD, iki 6 çekirdekli ve iki 4 çekirdekli olmak üzere toplam dört AMD Ryzen 5 modelini satışa sunuldu. Bütün işlemci modelleri AMD eşzamanlı çok izlekleme (SMT) teknolojisini içerirken AM4 platformu ile uyumludur.

AMD Ryzen 5 1600X ve 1600 modelleri akıcı oyun performansı ve yayın için geliştirildi ve yeni bir pazar kategorisinde iş istasyonu sınıfı performans veriyor. Bu işlemciler tüketicilerin satın alabileceği en yüksek performans sunan ve en az güç tüketen 6 çekirdekli işlemciler olarak dikkat çekerken sundukları 12 izlek ile satın alma noktasında fiyata göre sağladıkları üstün çoklu çekirdek performansı ile dikkat çekiyorlar.

AMD Ryzen 5 1500X ve 1400 4 çekirdek 8 izlek ile yüksek performanslı oyun ve bilgi işlem deneyimi için tasarlandı. İyi soğutulan bir 1500X en iyi oyun deneyimi sağlaması için 200MHz’e kadar XFR desteği sunuyor.

Yayıncılar için doğru tercih

Geçtiğimiz beş sene sonunda ESpor 2019 yılında 1 milyar dolar hacme ulaşacak bir fenomen haline geldi. Bu akım ile beraber oyun videoları yayınlamak popülerleşirken bazı CPU odaklı oyunları oynarken yayın yapmak için çok izlekli CPU tasarımları bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyacı karşılamak üzere AMD 6 çekirdek ve 12 izlekli 1080p/60FPS/3500Kbps oyun yayını yapma kabiliyetli 1600X işlemcisini pazara sundu.

AMD Ryzen 5 İşlemcisi ve Platform

Dünya genelinde satışta olan AMD Ryzen 5 modellerinin tümü AM4 platformunu kullanıyor. CES 2017 kapsamında duyurulduğu üzere ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte ve MSI gibi dünyanın önde gelen anakart üreticilerinin X370, B350 ve A320 yonga setli tasarımları da kullanıcılarla buluştu. AMD Ryzen 5 işlemcilerinin pazara sunulması ile beraber bu üreticiler ortalama 50USD fiyat etiketiyle sunulacak çok özellikli ve bütçe dostu A320 yonga setli anakartlara da dikkat çekiyorlar.