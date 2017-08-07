AMD yeni profesyonel grafik kartlarını görücüye çıkardı

AMD, yeni profesyonel grafik kartlarını Capsaicin etkinliğinde görücüye çıkardı.



AMD’nin yeni nesil “Vega” GPU mimarisini baz alan Radeon™ Pro WX 9100 ve Radeon™ Pro SSG profesyonel grafik kartları, geleneksel anlayışı yıkarak, profesyonel alanda görülmemiş gelişmiş teknolojiler sunuyor. Böylece geleneksel içerik üretim engellerini ortadan kaldırarak sanatçılara, tasarımcılara ve mühendislere, vizyonlarını daha iyi bir şekilde gerçeğe dönüştürmek için yardımcı oluyor.

Radeon Pro WX 9100

Radeon Pro WX 9100 iş istasyonu grafik kartı, güç gerektiren medya, eğlence, tasarım ve üretim iş yüklerini karşılamak için tasarlanmıştır. 12.3 TFLOP’a kadar tek hassas işlem performansı sunan Radeon Pro WX 9100, Rapid Packed Math ile güçlü Yeni Nesil İşlem Üniteleri ve işlem verimini geliştiren Gelişmiş Geometri Ardışık Düzeni ile yeni nesil profesyonel grafik yeteneklerini temsil ediyor. Radeon Pro WX 9100, modelleri AMD FirePro™ W9100’e kıyasla iki kat daha hızlı çalıştırıyor ve saat başına 2.6 kattan fazla akış sunuyor.

Radeon Pro WX 9100, en yeni, ultra hızlı HBM2 Hata Doğrulama Kodlu (ECC) belleğini, devrimsel Yüksek Bant Genişlikli Ara Bellek Kontrolcüsünü (HBCC), dünyanın en gelişmiş GPU bellek mimarisini kullanıyor. Capsaicin SIGGRAPH etkinliğinde AMD, bu yeni bellek sisteminin, daha önce mümkün olmayan iş yüklerini nasıl güçlendirdiğini, Radeon™ ProRender’daki karmaşık bir sahnede, kart üzerindeki belleği nasıl kolayca aştığını ve HBCC’nin otomatik olarak yerel belleği genişlettiğini gösterdi. Aynı sahne, rakip ürünlerde yetersiz bellek hatası sebebiyle yüklenemiyordu. Büyük veri setleri ve kompleks modellerle çalışıldığında, yerel GPU belleği aşıldığından, Radeon WX 9100, akıcı performans ve düşük CPU kullanımı sağlamaya devam ediyor.

Radeon Pro WX 9100, AMD’nin bir önceki nesil grafik kartlarına göre dramatik anlamda bir gelişme sunuyor. %51 daha fazla bellek bant genişliği, 2.6 kat performans/Watt oranı, 2.3 kat işlem gücü ve içerisinde Vulkan® 1.0, OpenGL® 4.5, OpenCL™ 2.0 ve DirectX® 12.1 gibi birçok API desteği ve 8K 60Hz, 4K 120Hz gibi en yeni görüntü teknolojilerine destek sunuyor. Ayrıca AMD Eyefinity Teknolojisini kullanarak altı monitöre kadar bağlamak için DisplayPort 1.4 HDR-ready desteği de bulunuyor. Radeon Pro WX 9100’ün işlem üstünlüğünü göstermek için AMD, Unreal® Engine 4 ile eşleştirilen Radeon ProRender’la üretilen gerçek zamanlı foto gerçekçi bilgisayar görselleri oluşturuldu. Sahne Unreal’a yüklendiğinde, Radeon Pro WX 9100, aynı sahnenin ışın izini paralel olarak işledi.

Radeon Pro SSG

Günümüzün profesyonel içerik üreticileri, iş yüklerinde çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. GPU ve depolama içerikleri teoride bu ihtiyaçları karşılarken, pratikte bu ikisini bir araya getiren bir çözüm yok. Radeon Pro SSG ile AMD, bu engelleri çözmek için PC teknolojisindeki önemli bir değişimi, grafik kartının üzerine yüksek hızlı, yüksek kapasiteli NVMe cihazlarıyla çözmeye çalışıyor.

Radeon Pro WX 9100 ile aynı performans ve özelliklere sahip olan Radeon Pro SSG, 2 TB grafik belleği sağlayan ilk grafik kartıdır. Bu sayede akıcı ve doğal 8K video kurgusunu gerçek zamanlı olarak yapmanızı sağlar. Capsaicin SIGGRAPH etkinliğinde AMD, Radeon Pro SSG’nin işlenmemiş 8K içeriği zahmetsiz bir şekilde Adobe® Premiere® Pro üzerinde videoya neredeyse anlık erişim sağladığını gösterdi. Radeon™ Pro SSG kartı editörlerin, işlenmemiş 8K içeriği, günümüzün 4K iş yükleri kadar kolay bir şekilde oynatmalarını, değiştirmelerini, birleştirmelerini ve post-process yapmalarını sağlıyor, böylece büyük veri setleriyle uğraşanlara donanım anlamında büyük bir yenilik sunuluyor. Lider bağımsız yazılım sağlayıcıları, bu yeni nesil mimariden olabildiğince çok yararlanmak için yazılımlarını uyumlu hale getiriyorlar.

Radeon Pro SSG’nin devasa yüksek hızlı belleği, “Vega” GPU mimarisinin yoğun işlem yetenekleriyle birleştiğinde, büyüleyici yeni nesil iş yüklerini mümkün kılarken, devasa veri setlerini ve gerçek zamanlı tepkiyi sunuyor. Capsaicin SIGGRAPH’ta AMD, bir mutfağın devasa ve sıkıştırılmamış ışık alanı veri setini, gerçek zamanlı olarak tamamen hareket edilebilir şekilde gösterdi.

Radeon Pro Güvenilirlik ve Desteği

Radeon Pro WX 9100 ve Radeon Pro SSG, AMD tarafından tasarlandı ve kaliteli malzeme ve en yüksek kalitede parçalarla üretildiği için, kararlı ve güvenilir bir performans sağlıyor. Radeon Pro WX 9100’le üç yıllık sınırlı bir garanti ve seçeneğe bağlı yedi yıllık sınırlı garanti, , Radeon Pro SSG ile ise iki yıllık sınırlı garanti sunuluyor.

Radeon™ Pro Software Enterprise Sürücüleri Radeon™ Pro grafik kartlarıyla mümkün olan en iyi deneyimi garantilemek için, AMD’nin yeni nesil grafiklerinin gücünü, profesyonel kullanıcıların özenli ihtiyaçlarını karşılamak için birleştiriyor. Radeon Pro Software Enterprise Sürücüler, öngörülebilir yazılım çıkış tarihleri sunuyor; her takvim çeyreğinin dördüncü perşembe günü güncellemeler sağlıyor. Ayrıca müşteriler, bağımsız yazılım sağlayıcılar ve OEM’lerle birlikte çalışan AMD, en önemli mühendislik işlerine çözümler sunmak için öncelikli destek sağlayacak. Sürücüler sayılı iş istasyonu uygulamaları tarafından sertifikalandığı için, en önemli profesyonel kullanım senaryolarını kapsıyor.

AMD, profesyonel içerik üreticilerine içerisinde Radeon Pro Render ve Radeon™ ProRender Game Engine Importer gibi birçok araç ve açık kaynaklı yazılım da sağlıyor. Radeon ProRender, içerisinde Autodesk® 3ds Max® ve Maya®, Dassault Systèmes SOLIDWORKS®, ve Blender™, ayrıca çok yakında Maxon tarafından geliştirilen Cinema 4D entegrasyonu da dahil olmak üzere, birçok popüler 3D içerik üretim uygulamalarında mevcut olan, fiziksel tabanlı bir işleme motorudur. Radeon ProRender, Windows®, macOS® ve Linux® üzerinde çalışır ve diğer firmaların da dahil olmak üzere AMD GPU’ları, işlemciler ve APU’ları destekler. Şu an beta aşamasında olan Radeon ProRender Game Engine Importer, SOLIDWORKS® gibi görselleştirme programlarındaki modelleri, daha kolay bir şekilde Unreal® Engine gibi gerçek zamanlı motorlara aktarmayı sağlar. Birkaç tıklamayla birlikte profesyoneller, bir Radeon ProRender uygulamadaki sahneyi alıp, aynı sahneyi Radeon Pro GPU’lar ve Radeon ProRender’ın gücüyle sağlanan gelişmiş görselleştirme ile gerçek zamanlı motorda görüntüleyebiliyorlar.

Fiyatlandırma ve Mevcudiyet

Radeon Pro WX 9100 ve Radeon Pro SSG grafik kartlarının 13 Eylül’de satışa sunulması bekleniyor. Radeon Pro WX 9100’ün beklenen son kullanıcı fiyatı 2199$ iken, Radeon Pro SSG’nin son kullanıcı fiyatının ise 6999$ olması bekleniyor. Daha fazla bilgi için pro.radeon.com/wx/9100 ve pro.radeon.com/ssg adreslerini ziyaret edebilirsiniz.