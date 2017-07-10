Anadolu’nun genç yüzü beşinci kez bilişimle aydınlanıyor

Anadolu’nun genç yüzü beşinci kez bilişimle aydınlanıyor
, 10 Temmuz 2017

Bilişim teknolojileri dağıtım grubu Index, bu yıl beşincisini düzenlediği “Anadolu’nun Genç Yüzleri Bilişimle Aydınlanıyor” staj programıyla hem Anadolu’daki üniversite öğrencilerine eğitim gördükleri alanda mesleki gelişim imkânı sağlıyor hem de dinamik insan kaynağını doğru yönlendirerek sektöre katkı sunuyor.


Sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla ülkemize önemli değerler kazandıran Index Grup, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü “Anadolu’nun Genç Yüzleri Bilişimle Aydınlanıyor” staj programının beşincisini Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirecek.   Index Grup; bu yıl da genç, başarılı ve meraklı üniversite öğrencilerini bilişim dünyasıyla buluşturacak.

Temmuz ayı boyunca Index Grup şirketlerinde bilişim alanında profesyonel hayatın içinde bulunma şansını yakalayacak yaklaşık on öğrenci hem İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşama deneyimi kazanacak hem de İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini, düzenlenecek turlarla yakından tanıma fırsatı bulacak.

Index Grup bu projeyle beş yıldır özellikle staj kurumu bulma açısından sınırlı seçeneklere sahip Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki üniversite öğrencilere kapılarını açıyor ve onlara eğitim gördükleri alanlarda kurumsal hayatın içinde uygulama yapma imkânı sunuyor. Kurumsal sürdürülebilirliğin sadece ekonomik yarar sağlamakla değil, çevreye ve topluma değer katmakla da gerçekleşeceğine inanan Index Grup, bu projeyle aynı zamanda Türkiye’nin farklı bölgelerindeki değerli insan kaynağını bilinçli bir biçimde yönlendirerek bilişim sektörüne büyük katkılar sağlıyor.

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Tags: bilişim, Index Grup, staj programı

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