“Android Akademi” yaratıcı genç fikirleri bekliyor

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yüksek etkili çalışmalar yapan Girişimcilik Vakfı’nın düzenlediği Android Akademi programı kayıtları için son günler.

Girişimci ruhu taşıyan öğrenciler bu programda; toplumu ilgilendiren vatandaş etkileşimi, erişilebilirlik ve akıllı şehirler konularında sıkça karşılaşılan problemlere çözüm olacak uygulamalar geliştirecek.

Üniversitede yazılım okuyan veya teknoloji konusunda kendine güvenen girişimcilik ruhuna sahip öğrenciler için Android Akademi’yi hayata geçiriyor. Takımlar Android işletim sistemi üzerinde toplumu ilgilendiren konularda sıkça karşılaşılan problemleri çözmeyi hedefleyen uygulamalar geliştirecek.

Girişimcilik ruhuna sahip olan ve bu ayrıcalıklı programa katılmak isteyenler 30 Eylül tarihine kadar başvurularını www.androidakademi.com adresinden tamamlayabilirler. Katılmaya hak kazanan takımlar program boyunca girişimcilik ve Android yazılımı, iş geliştirme, pazarlama ve finans konularında eğitimler alacak, kendi mobil uygulamalarını geliştirecek, Girişimcilik Vakfı ve Google mentorları eşliğinde mobil uygulama projelerinin iş modeli üzerinde çalışıp fikirlerini geliştirebilecekler. Ayrıca katılımcılar girişimcilik dünyasının önemli isimleriyle de tanışma fırsatı yakalayacak.

Girişimcilik Vakfı ve Google Türkiye; BTK desteği ile Türk Hava Yolları ve General Mobile sponsorluğunda gerçekleşecek programın final sürprizinde ise girişimci ruhuna sahip herkesin hayalinde yer alan dünyanın en önemli girişimcilik merkezi San Francisco’ya gitme şansı bulunuyor. Program için oluşturulan jüri tarafından finalde seçilen Android Akademi’nin en iyi 3 takımı San Francisco’da bir haftalık girişimcilik ekosistemi gezisine katılarak projelerini geliştirmeye devam edebilecek.