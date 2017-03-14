Android kullanıcıları dikkat! Yetişkin sitesi olarak görünüp 100 dolar istiyor!

Siber suçlular, akıllı telefonlara zararlı yazılım yükleyebilmek için bu kez de pornografik sitelerin kullanıcılarını hedef alıyor.

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in verdiği bilgiye göre, yetişkin video sitesi Pornhub’ın sahte uygulaması, kullanıcıları yine sahte bir antivirüs yazılımına yönlendiriyor. Burada kullanıcıların hem şifreleri talep ediliyor hem de 100 dolar ödemeleri isteniyor.

Siber suçlular bu kez hem yetişkin sitelerini hem de antivirüs yazılımlarını istismar ederek, Android işletim sistemli cihazlara zararlı yazılım bulaştırmaya odaklanıyor.

ESET tarafından “Android/FakeAV.E“ olarak etiketlenen sözkonusu zararlı yazılım, gerçeğine yakın şekilde taklit edilmiş yetişkin video sitesi Pornhub’ın telefon uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Nasıl çalışıyor?

Uygulama telefona indirilip başlatıldığında pornografik videolar göstermek yerine kullanıcıya önce cihazın ‘virüs kontrolü‘ yapması gerektiğini belirten bir mesaj gösteriyor. ‘Tamam‘ dendikten sonra bu kez sahte bir antivirüs uygulaması gösteriliyor ve bir tarama işlemi başlatılıyor. Oysa bu bir aldatmaca. Bu sırada zararlı yazılım cihaza sızıyor ve çalışmaya başlıyor.

Sahte tarama sonrası cihazın ‘tehlikede‘ olduğu bilgisi paylaşılıyor ve telefonun çalışması engelleniyor. Ardından, kilitlenen telefonun tekrar işler hale gelebilmesi için antivirüs yazılımının ücretli olarak yükseltilmesi gerektiği belirtiliyor. Ya da yasal bazı sorunlar bahane edilerek 100 dolar para isteniyor.

Nasıl korunmalı?

Bilgisayarlar için alınması gereken tedbirler, akıllı telefonlar için de geçerliliğini sürdürüyor: Verilerinizi yedekli tutun. Telefon numaraları, önemli bilgiler ve fotoğraflarınızı bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz.