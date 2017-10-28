Android Studio 3.0 kullanıma sunuldu

Android Studio 3.0 kullanıma sunuldu
, 28 Ekim 2017

Google, Android 8.1’in beta sürümünü yayınlamasının ardından uygulama geliştiricilerine Android Studio 3.0’ı da yayınladı.

Android Studio 3.0’da Google’ın I/O 2017 etkinliğinde açıkladığı Kotlin diline destek bulunuyor. Google, Kotlin’in mevcut Android dilleri ve çalışma zamanları ile birlikte işlem görebilmesiyle etkileyici ve özlü olduğunu belirtiyor. Kotlin dilinin uygulamalarda istenildiği kadar kullanılabildiğinin de altı çiziliyor.

Android Studio 3.0 ile Java 8 diline de destek artarak geliyor. Geliştiriciler Android Studio 3.0’nde bulunan Android Things desteğiyle nesnelerin interneti cihazları için uygulamalar geliştirebilecek. Uygulamalar için kurulum hızının arttığı Android Studio 3.0’ın sistem imajlarına Google Play Store eklenmesi sayesinde uçtan uca test yapma imkanı sunacak. Son olarak Android Studio 3.0’da OpenGL ES 3.0 desteği de bulunacak.

Android Studio 3.0 hakkındaki yeni özelliklerin bulunduğu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Tags: Android, Android Studio 3.0, geliştiriciler

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