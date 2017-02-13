Android telefonlarda internet paylaşımı nasıl yapılır?

Android telefonunuzdaki interneti arkadaşlarınızla ya da tablet ve dizüstü bilgisayarınızla nasıl paylaşacağınızı anlatıyoruz.



Telefonunuzu kişisel bir kablosuz bağlantı noktasına dönüştürmeniz için bir ağ sihirbazı olmanıza gerek yok. Ve bunu yapmak oldukça kolay. Ayarlar bölümünde bir kaç dokunuşla, ihtiyacınız olan herhangi bir cihaz ile evinizin Wi-Fi bağlantısı gibi güvenli bir şekilde internet paylaşımı yapabilirsiniz. Lafı daha uzatmadan yapılacaklara geçelim:

Kurulum işlemine başlamak için Ayarlar’ın Bağlantı kısmından “İnternet paylaşımı” bölümüne girin.

Açılan ekranda “Wi-Fi hotspot”a giriş yaptıktan sonra “Wi-Fi hotspot ayarla” kısmından bağlantıya bir isim ve en az 8 karakterli bir şifre tanımlayın. (Ya da varsayılan ağ adını ve şifreyi de kullanabilirsiniz)

Ayrıca buradan internetinizi kaç kişinin kullanmasına izin vereceğiniz rakamı da ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak “Kaydet” işleminden sonra “Wi-Fi hotspot” u aktif hale getirerek internet paylaşımını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bundan sonrasında yapacağınız son işlem ise internete girmesini istediğiniz cihaz ile bu Wi-Fi ağına tıklamak ve belirlediğiniz şifreyi girmek.

Önemli Not: Belirtilen sekmelerin yerleri ve isimlendirmeleri telefon modellerinde farklılık gösterebilir.