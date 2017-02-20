Android uygulamaları otomobiller için tehlikeli mi?

Milyonlarca otomobil sahibinin araçlarını uzaktan bulmalarını ve kilidini açmalarını sağlayan Android uygulamaları maalesef bilgisayar korsanlarına karşı engelleyici güvenlik özelliklerine sahip değil.

Antivirüs şirketi Kaspersky Labs araştırmacıları, çeşitli üreticilerin bağlı arabalarına eşlik eden en popüler Android uygulamalarının yedisini alıp, hackerlar tarafından ele geçirilmiş bir Android cihazın perspektifinden analiz ettiler. Bu uygulamaların ve üreticilerin adları henüz açıklanmadı ama sonuçlar korkutucu.

Araştırmacılar, bu tür uygulamaların yüklü oldukları cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaştığında saldırganların onları da ele geçirmesini zorlaştıracak mevcut önlemlerden herhangi birini kullanıp kullanmadıklarını kontrol ettiler zira özellikle bankacılık uygulamaları gibi bazı uygulama türleri bu tür korumalara sahip.

Analiz sonucunda test edilen uygulamalardan hiçbirinin saldırganların ters mühendislik yapmalarını zorlaştırmak için önlem kullanmadığı ve hiç biri kötü niyetli manipülasyonu önlemek için kod bütünlüğü sağlamadığını ortaya koydu.

İki uygulama yerel olarak depolanan oturum açma kimlik bilgilerini şifrelemzken bunu sadece ve dört uygulama gerçekleştirdi. Uygulamaların hiçbiri, üzerinde çalıştıkları cihazların root edilip edilmediği (sistem yönetiminin ele geçirilmesi) kontrol etmedi; bu da güvensiz olduklarını ve muhtemelen tehlikeye düştüğünü gösteriyor.

Bağlı araç uygulamalarını tehlikeye atmak doğrudan hırsızlara kapı açmasa da işlerini yine de kolaylaştırabilir. Bu tür çoğu uygulama veya depoladıkları kimlik bilgileri, aracın kilidini uzaktan açmak ve alarm sistemini devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Üreticiler otomobil sahiplerine yönelik tecrübelerini iyileştirmek amacıyla otomobillere akıllı özellikler eklemek için acele ediyor olsa da arka kapıları ve iletişim kanallarını güvence altına almak için daha fazla odaklanmaları gerekiyor.

Araştırmacılar, “Bir araba pahalı bir şey olmakla birlikte, güvenlik konusunda banka hesabına göre daha titiz bir yaklaşım gerektiriyor” diyorlar zira otomobilin çalınmasından çok yüksek hızda seyir halinde beklenmedik bir dış etki ölümle sonuçlanacak kazalara da yol açabilir.