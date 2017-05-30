Android’in kurucusundan yeni akıllı telefon: Essential

Android işletim sisteminin kurucusu Andy Rubin’in üzerinde çalıştığı Essential isimli telefon modüler bir ekosistemin başlangıcı olabilir.

Tasarım olarak Essential, Samsung’un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S8’de yer alan uçtan uca ekrana benzer yüksek bir ekran kasa oranıyla gelecek. Ekran, selfie kamerasını da saracak. Telefonun herhangi bir yerinde logo bulunmayacak. Essential, Titanyum ve seramik kombinasyonu ile inşa edilen kasasıyla düşmelere karşı herhangi hasar görmeyecek kadar sağlam olacak.

Donanım olarak çoğu yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonda bulunan Snapdragon 835 işlemci kullanılacak. İşlemcinin yanında 4 GB RAM ve 128 GB dâhilî hafıza bulunacak.

Ancak güzel donanımın Android telefonlarda bulunması o kadar da zor olmamasından dolayı şirket bir ekosistem sistemi kurmayı hedefliyor. Manyetik bir konektör ve kablosuz veri aktarımı ile başlayan bu adım ile Essential’ın üst kısmına 360 derecelik bir kamera takılabilecek ve şirket aynı zamanda şarj yuvası da sunacak. Her ikisi de küçük olan metal pogo pinleri ile telefona bağlanacak.

Giriş olarak 3.5 mm’lik geleneksel bir kulaklık girişi bulunmayacak. Kutunun içinde bir kulaklık dongle’la birlikte gönderileceği söyleniyor. Manyetik aksesuar bağlantı noktasına diğer ses aksesuarlarının da takılması mümkün olacak.

Essential Phone, diğer telefonlarda gördüğümüz çift kamera yer alacak. İkinci lensi telefoto veya portre modu için kullanmak yerine Huawei’nin P9 ve P10 ile yaptığı gibi tek renkli bir sensör kullanacak. İkinci sensör, geleneksel bir renkli kameradan daha fazla ışık alabilecek, yani daha düşük ışıklı çekimler için normal 13 megapiksel ile kombine edilebilecek. Ön kamerada 8 megapiksel olan ve 4K video çekebilen bir sensör bulunacak.

Ambient OS isimli işletim sistemiyle çalışacak olan Essential 699 dolara satışa sunulacak. Ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.