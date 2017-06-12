Anne adaylarına sanal asistan: Hamilelik Rehberi

Anne adaylarının hamilelik sürecini yakından takip eden, benzer süreci yaşayan kişilerle fikir alışverişi yapmasını sağlayan ve birçok soruya yanıt veren sanal asistan Hamilelik Rehberi kullanıma sunuldu.



Anne adayları, hamilelikle ilgili merak ettikleri her türlü sorunun yanıtını onlara özel olarak tasarlanan sanal asistan uygulaması ‘’Hamilelik Rehberi’’ kapsamında bulabilecek. Hamilelikle ilgili her konuda doktor ve uzman görüşleri hamilelik süresince anne adaylarının yanında olacak. Ücretsiz bir uygulama olan Hamilelik Rehberi hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabiliyor.

Hamilelikte anne adaylarının önemli bir desteğe ve danışmana ihtiyacı olduğunu düşünen Op. Dr. Serkan Oral, kendi deneyimlerinden yola çıkarak tecrübeli ve uzman ekibi ile birlikte Hamilelik Rehberi uygulamasını hazırladı. Yayına çıktığı zamandan günümüze kadar 250 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen ve aktif olarak kullanılan uygulamanın kullanımı hamilelik sonrasında da bitmiyor. Annelerin bebekleriyle yeni bir hayata adım atmalarını da düşünen bu özel ekip, doğum sonrasında da bebeklerin tüm gelişim evrelerini takip edilebileceği ve bilgilere ulaşılabileceği özel bir dünyaya dönüşüyor. Kısaca Hamilelik Rehberi her zaman ve her şartta anne adayları ve annelerle yol almaya devam ediyor.

Doğuma hazırlıktan tekme sayacına, bebek isim anketlerinden gebelik haftası detaylarına kadar her türlü önemli bilgiye ulaşmak için Hamilelik Rehberi kullanılabiliyor. Ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden indirebilen uygulama ile anne adayları hamileliğin tadını sanal asistanlarıyla çıkarabiliyor.

İndirmek için;

iOS

Android