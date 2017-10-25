AOC,  31.5 inç’lik 1440p monitörünü duyurdu

Ekran uzmanı AOC, 31.5” (80.01 cm) ölçüsünde, çok yönlü ve QHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüklü, uygun fiyatlı bir monitör sunuyor: 79 Serisi’nin Q3279VWF üyesi.

Bu şık monitör, salon ortamına mükemmel uyan gümüş yüzeyli, zarif ayaklı, ultra ince bir tasarıma sahip. FreeSync desteği ve 5 ms’lik tepki süresi ise eğlence amaçlı oyun oynayan pek çok kullanıcının gereksinimlerini karşılayacak. Sadece 349 USD olan üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatı ile Q3279VWF modeli, bu yıl Kasım ayında piyasaya çıkacak ve herkese devasa ölçüler ve yüksek çözünürlük sunacak!



QHD çözünürlük giderek daha da popüler oluyor, çünkü QHD, Full HD ve 4K çözünürlük arasındaki boşluğu gayet güzel bir biçimde dolduruyor. Bunlardan ikincisini, özellikle yeni oyunlarda güncel GPU’larla çalıştırmak zor iken, yıllardır standart hale gelmiş Full HD çözünürlük ise, özellikle de daha büyük ekranlarda piksellenmiş bir his veriyor. Q3279VWF modeli ile AOC, devasa 31.5inç ölçüsünde, 2560 x 1440 çözünürlükte, 93.24 ppi yüksek piksel yoğunluğuna sahip, mükemmel bir çözüm sunuyor. Bu modelle karşılaştırılacak olursa, 24 inçlik Full HD çözünürlüklü bir ekranın benzer piksel yoğunluğu 91.79 ppi.

Q3279VWF modeli, 5 ms tepki süresi ve 60 Hz yenileme oranı ile QHD çözünürlüklü, 31.5 inçlik bir MVA paneline sahip. Panel gerçek, 8 bitlik renk derinliğine + FRC (Frame Rate Control-Kare Hızı Kontrolü)’ye sahip olduğundan, 10 bitlik monitörlere eşdeğer olan, 1.07 milyar rengin algılanabilmesini sağlıyor. 16.7 milyon renge sahip konvansiyonel ekranların 100 katı fazlasını sunan Q3279VWF modeli bu nedenle daha fazla derinlik, daha zengin renkler görüntüleyebiliyor ve akıcı bir şekilde renk derecelendirmesi yapabiliyor.

Q3279VWF modelinin 31.5 inçlik geniş ekran ölçüsü, bol bol ekran alanı demek. 1080p video izlemeyi ve farklı uygulamalarla çoklu görev yürütmeyi seven ev kullanıcılarından görüntü/video düzenleme yazılımı için daha fazla ekran alanı isteyen, hem çözünürlüğe hem de büyük ölçüye ihtiyaç uyan üretici/tüketicilere ve tasarımcılara kadar herkes, Q3279VWF modelinden memnun kalacak. Q3279VWF’nin MVA paneli de mükemmel sürükleyicilik ve görüntü kalitesi için 3000:1’lik yüksek bir statik kontrast oranına da sahip .

Daha düşük görüntüleme açılarına sahip benzer uygun fiyatlı monitörler de TN panelleriyle donatılmış olsalar da, Q3279VWF’nin MVA paneli yatay/dikey olarak 178°/178°’ye çıkan, neredeyse IPS paneli düzeylerinde, geniş görüntüleme açıları sunuyor. Her görüntüleme açısından en iyi renk yeknesaklığı sunduğundan, yan taraftan bakanlar bile zengin renklerin ve yüksek ayrıntıların keyfini çıkarabilirler. AOC’nin WCG (Wide Colour Gamut- Geniş Renk Gamı) teknolojisi sayesinde Q3279VWF, NTSC renk gamının % 88’ini kapsayabilir.

Harekete geçmeye hazır

Oyuncular da bunu unutmamalılar, çünkü Q3279VWF modeli çok becerikli bir monitor ve AMD’nin FreeSync desteği ile donatıldı. Grafik kartının kare sayısını monitörün kare sayısıyla eşleştiren bu teknoloji, tutukluk, kırılma ve inişli çıkışlı oynanabilirlikten kurtuluyor. İşte bu yüzden kullanıcıların, oyunlarında V-Sync’i etkinleştirerek GPU’nun kare sayısı çıktısını monitörün yenileme hızına yapay olarak eş hale getirip böylece de artan girdi gecikmesinin üstesinden gelmeleri gerekmiyor. Uygun fiyat etiketinin yanı sıra, Q3279VWF modeli 5 ms’lik tepki süresine ve 60 Hz’lik yenileme oranına sahp olduğundan, monitor zevk için oyun oynayan çoğu kullanıcı için uygun. Daha rekabetçi FPS/shooter (vuruş) oyunları oynayanlar ise daha yüksek kare sayıları için AOC’nin 144Hz’den 240Hz’ye kadar çıkan AGON monitörlerini incelemeliler!

Gözlerle dost

Pek çok AOC monitöründe olduğu gibi, Q3279VWF modeli de Flicker-Free teknolojisine sahip.Uzun sürelerden sonra, parlaklığı ayarlamak için PWM (Pulse Width Modulation) kullanan konvansiyonel monitörler, sonuçta ortaya çıkan titreşim nedeniyle gözlerin yorulmasına ve rahatsızlıklara neden olabilir. Flicker-Free teknolojisi ise kullanıcıları daha da rahat ettirmek için DC (Direct Current- Doğrudan Akım) arka aydınlatma sistemi kullanıyor.

(Basın Bülteni)