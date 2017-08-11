AOC iş monitörleri serisini genişletiyor

AOC Eylül ayında piyasaya çıkaracağı QHD ekran Q2790PQU modeliyle en yeni iş monitörleri serisi olan 90 Serisi’ni daha da genişletiyor.

Monitörler, ev ve ofisten çalışan neredeyse herkes için en önemli araçlardan biri olduğu için, doğru model ya da modelleri seçmek uzun vadeli iş başarısında anlamlı bir etki sahibi olabilir. AOC, iş için yeni bir monitör almadan önce göz önünde bulundurulması gereken bazı konuları vurguluyor.

AOC’nin 90 Serisi modelleri I2490PXQU, I2790PQU ve Q2790PQU, 130 mm yükseklik ayarı, -5°/+25° eğilme, -165°/+165° sağa sola dönme ve 90° rotasyon (pivot) olanağı sunuyor. Gözlerin rahat olabilmesi için, AOC 90 Serisi’nin bütün ekranlarında bulunan Flicker Free Teknolojisi Pulse-Width Modulation (PWM) olmadan ekran parlaklığını değiştiriyor, böylece titreşim azaltılıyor.

90 Serisi’ndeki bütün monitörlerin neredeyse görünmez çerçeveleri sayesinde, bu modeller, ekranlar arasında can sıkıcı kesintiler olmadan, akıcı, çok monitörlü bir deneyim sunuyor.

AOC 90 Serisi modellerinin çoğu Full HD monitördür. Bunun istisnası ise 2560 x 1440 piksellik daha da yüksek bir QHD çözünürlüğe sahip, piyasaya çıkacak olan AOC Q2790PQU modelidir. Video düzenleme, ayrıntılı hesap tabloları ve diğer uygulamalar için daha da geniş bir alandan faydalanacak, yüksek beklentili profesyoneller için ideal.

90 Serisi ekranları sürdürülebilirlik ve verimlilik akılda tutularak tasarlandı. Bu yüzden de Energy Star, EPEAT ve TCO gibi önemli sertifikalara sahipler. Üstelik, monitörlerin E-saver yazılım özelliği sayesinde kullanıcı uzaklaştığında ekranların daha düşük bir güç profiline geçmesini sağlıyor. Eco modu ise ekran ayarlarını farklı içerik türlerine göre (metin, internet, oyun, film, spor) uyarlayarak enerji tüketimini en aza indiriyor.