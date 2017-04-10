Apple, 32 bit uygulamaları kullanım dışı bırakıyor

Apple, sonbaharda genel kullanıma sunulacak yeni mobil işletim sistemi iOS 11 ile 32 bit uygulamaları kullanım dışı bırakacak.

Apple yavaş yavaş 32 bit uygulamaların sonunu getiriyor. Ancak en büyük değişiklik sonbaharda gelebilir. Steven Troughton Smith isimli geliştiriciye göre Apple, iOS 11 ile 32 bit uygulamalar için desteği son verecek. Böylece bir çok eski uygulama işlevsiz hale gelecek. Bu tür bir bilginin kaynağı belli olmamasına karşın; Smith Apple’ın böyle hamle yapacağını çok açık bir şekide duyduğunu söylüyor. Bununla birlikte böyle bir hamle geliştiriciler ve kullanıcılar açısından büyük bir sürpriz olarak görülmemeli.

Apple’ın 32 bitlik uygulamalara karşı mücadelesi iOS 9 ile başlamıştı. Apple, kullanıcılara ilk başta 32 bitlik uygulamaların telefon performansını düşürebileceği konusunda uyardı. iOS 10.3 ile bu uyarıların şiddetini arttırdı. iOS 10.3’ün kullanıma sunulmasıyla birlikte Apple, kullanıcıları 32 bit uygulamaları açtığında ekranlarına uyarı bildirilerimleri gösterdi. Bildirimde uygulama geliştiricisinin uygulamasını güncellemesi gerektiği aksi takdirde gelecekte kullanılacak iOS sürümleriyle uyumlu çalışmayacağı konusunda bilgi verildi.

Apple, Eylül 2013’te iPhone 5S’in tanıtımıyla birlikte 64 bit uygulama desteği vermeye başlamıştı. Apple, geliştiricilerin Şubat 2015’ten bu yana yeni uygulamalarda ve Haziran 2015’ten beri uygulama güncellemelerinde 64 bit kullanmalarını istiyor.

Smith, Apple’ın gelecek işlemcilerinin 32 bit desteği sınmayacağını ve böyle bit hamlenin performansı arttırmakla beraber kullanıcı ve geliştiriciler için alan daraltabileceğini söyledi.

Apple, bu hamle ile problemli uygulamaların App Store’dan kaldırmakla uygulamaların niceliğinden çok niteliğine önem verecek.