Apple, iOS 11’in ön tanıtımını yaptı!

Apple bugün, mobil işletim sistemi iOS 11’in ön tanıtımını yaptı. Yeni sürüm iPhone ve iPad’e yeni deneyimler ve yüzlerce yeni özellik getiriyor.



iOS 11 güçlü multitasking özellikleri, Dosyalar uygulaması ve Apple Pencil’ı kullanmanın daha fazla yoluyla iPad için bugüne kadar sunulan en gelişmiş yazılım güncellemesi. Geliştiricilere, kullanıcıların gerçek dünyadan sahnelerin üzerine sanal içerikler yerleştirmelerini sağlayacak uygulamalar geliştirme olanağı veren yeni bir platform sayesinde yüz milyonlarca iOS cihazlarına Artırılmış Gerçeklik özelliği geliyor. CoreML geliştiricilere cihaz üzerinde makine öğrenim yetenekleri sunarak, kolayca tahminde bulunabilen, öğrenebilen ve giderek daha akıllı hale gelen uygulamalar geliştirmelerine olanak sağlıyor. Diğer özellikler arasında Apple Pay’i kullanarak arkadaşlara ödeme yapmak, kullanıcıların araba sürerken yola daha fazla odaklanabilmesi için Rahatsız Etme, daha akıllı hale gelen ve yeni bir sese sahip Siri ve Fotoğraflar ve Kamera’daki yeni profesyonel özellikleri sayabiliriz. iOS 11 bugün geliştirici ön sürümü olarak sunuluyor ve bu sonbaharda iPhone ve iPad için ücretsiz bir yazılım güncellemesi olacak.

“iOS 11 ile dünyanın en büyük Artırılmış Gerçeklik platformunu sunuyoruz, geliştiriciler bu platformu ARKit’i kullanarak yüz milyonlarca iPhone ve iPad kullanıcısı için artırılmış Gerçeklik deneyimleri oluşturmaya başlamak için bugünden itibaren kullanabilirler,” diyen Apple Yazılım Mühendisliğnden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federigh sözlerini şöyle sürdürdü: “iOS 11, iPad kullanıcılarına iPad’in yapabileceği her şeyden yararlanabilmeleri için gereken güçlü uygulama işlevlerini sunuyor ve iPhone ve iPad’deki iOS uygulamalarına kullanıcıların her gün zevkle faydalanacağı yüzlerce yeni özellik ve inanılmaz güncellemeler getiriyor.”

iPad Daha da Güçleniyor

iOS 11’de, sık kullanılan uygulamalara ve belgelere her ekrandan hızla erişmeyi sağlayan yeni özelleştirilebilir Dock ve Split View ve şimdi Slide Over görünümünde kullanılan uygulama çiftleri arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran yeniden tasarlanmış Uygulama Değiştirici ile multitasking şimdi daha da güçlü hale geliyor. Yeni Dosyalar uygulaması, dosyalar ister yerel olarak saklanıyor olsun, ister iCloud Drive’da veya Box, Dropbox gibi başka sağlayıcılarda bulunsun, her şeyi tek bir yerde tutuyor ve tüm sistemde kullanılabilen Sürükle ve Bırak özelliğiyle hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Apple Pencil, satır içi çizim desteği ve Kilit ekranında sadece Apple Pencil ile ekrana dokunarak Notlar’ı açan yeni Anında Not Alma özelliğiyle iPad’e daha derin bir şekilde entegre edildi.

iPhone ve iPad için Artırılmış Gerçeklik Deneyimleri

Apple, geliştiriciler için iOS cihazlarındaki yerleşik kamera, güçlü işlemciler ve hareket sensörlerini kullanarak iPhone ve iPad’e yüksek kaliteli Artırılmış Gerçeklik deneyimleri sunmalarına yardımcı olacak yeni bir platform oluşturdu. ARKit geliştiricilerin interaktif oyunlar, etkileyici alışveriş deneyimleri, endüstriyel tasarım ve daha fazlası için gerçek dünyadan sahnelerin üzerine ayrıntılı ve ilgi çekici sanal içerikler yerleştirmek için en yeni bilgisayar görüntü teknolojilerinden yararlanmalarını sağlıyor.

Siri Şimdi Daha da Yararlı ve Daha Doğal

36 ülkede her ay 375 milyondan fazla aktif cihazdan erişilen Siri dünyanın en popüler kişisel yardımcısı. Makine öğrenimi ve sanal zeka konusundaki en yeni gelişmelerden yararlanan yeni erkek ve kadın sesleri konuşurken tonlamayı, boşlukları, vurguları ve hızı ayarlayarak daha doğal ve anlamlı hale geldiği gibi İngilizce sözcükleri ve cümleleri Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca’ya çevirebiliyor. Siri daha kişisel deneyimler sunmak için cihaz üzerinde öğrenme özelliğini kullanarak sesin ötesine geçiyor ve Safari, News, Mail, Mesajlar ve daha fazlasında kişisel kullanıma göre öneriler sunuyor. Örneğin, Siri kullanıcının Safari’de gezinirken ilgilendiği konuları veya yerleri öğrendikçe, Mail, Mesajlar ve diğer uygulamalarda yazı yazdığında önerilerde bulunuyor.

Profesyonel Kamera ve Fotoğraflar Özellikleri

iOS 11’de, Portre Modu’nda optik görüntü stabilizasyonu, True Tone flash ve HDR kullanılarak fotoğraf çekilebiliyor. Böylece her çekilen fotoğraf daha da profesyonel görünüyor. Live Photos, sürekli video döngüleri oluşturan yeni Döngü ve PinPon efektleriyle daha da etkileyici. Uzun Pozlama ile zaman ve hareket yakalanabiliyor. Fotoğraflar’da, Anılar, hem dikey hem yatay modda oynatma için optimize edilirken doğum günleri gibi anılar da otomatik olarak oluşturuluyor. Apple iOS 11’de, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile çekilen her fotoğrafın dosya boyutunu küçülten High Efficiency Image File Format (HEIF) adında yeni bir teknoloji sunuyor.

Apple Pay ile Arkadaşlara Ödeme Yapma

Apple Pay ile kullanıcılar, aile içinde veya arkadaşlar arasında hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde para gönderebilecekler veya alabilecekler. Mesajlar’dan çıkmadan para gönderip alabilir veya Siri’ye Wallet’teki kredi veya ATM kartlarından birini kullanarak birine ödeme yapmasını söyleyebilirler. Kullanıcılara bir para gönderildiğinde, para yeni Apple Pay Cash hesabına kaydedilir. Bu parayı birine göndermek, Apple Pay ile mağazalarda, uygulamalarda veya internette alışveriş yapmak veya Apple Pay Cash’ten banka hesaplarına aktarmak için anında kullanabilirler.

Sürüş Sırasında Rahatsız Etme

iOS 11, sürüş sırasında Rahatsız Etme özelliğiyle sürücülerin yola daha fazla odaklanmalarına yardımcı olmalarını sağlıyor. iPhone araba sürdüğünüzü algılayarak ekranı karanlık tutmak için bildirimleri otomatik olarak sessizleştirebilir. Kullanıcılar Favoriler listesindeki kişilere araç sürdüklerini ve gidecekleri yere varana kadar cevap veremeyeceklerini bildirmek üzere bir otomatik yanıt gönderebiliyorlar.

Diğer iOS 11 Özellikleri

— App Store yeni uygulamalar ve oyunlar keşfetmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak şekilde yeniden tasarlandı. Derinlemesine özellikler ve röportajlarla, App Store editörleri iOS geliştiricilerinin ve geliştirdikleri inanılmaz uygulamaların arkasındaki öyküleri ortaya çıkaracak.

— iMessage için App Store’un uygulamalara ve çıkartmalara daha kolay erişim sağlayan yeniden tasarlanmış uygulama çekmecesiyle mesajları süslemek, şarkı paylaşmak ve daha fazlası artık daha kolay.

— Denetim Merkezi, sık kullanılan denetimlerin hepsine tek bir sayfada hızlı erişim sağlayarak daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor ve yeni Kilit Ekranı tüm Bildirimlere aynı yerde daha kolay ulaşılmasını sağlıyor.

— Apple Harita uygulamasına dünyanın önemli hava alanları ve alışveriş merkezlerinin iç haritaları da eklendi ve şimdi virajları veya çıkışları kaçırmamanız için şerit rehberliği özelliğine de sahip.

— Ev uygulaması AirPlay 2 hoparlörleri gibi yeni pek çok aksesuar kategorileri gibi, evinizi otomatikleştirmenizi sağlayacak çok daha fazla yöntemi destekliyor.

— AirPlay 2 kullanıcılara hoparlörleri Denetim Merkezi, Ev uygulaması veya Siri ile kolayca kontrol etme olanağı vererek birden fazla odada ses yayını yapma imkanı sunuyor.

— Apple Music arkadaşlarınızla yeni müzikler keşfetmeniz için daha fazla yol sunuyor. Aboneler, arkadaşlarının kendilerini izleyebilecekleri, paylaştıkları çalma listelerini dinleyebilecekleri ve en çok dinlediği müzikleri görebilecekleri bir profil oluşturabilirler.

— Apple News, Siri’den öneriler ve kişiselleştirilmiş önemli haberler, yeni Spotlight sekmesinde Apple News editörleri tarafından denetlenmiş harika haberler ve Bugün görünümünde günün en iyi videolarıyla okuyucuları bilgilendirme ve eğlendirme konusunda şimdi daha da iyi.

— Tek elle klavye modu iPhone’da hareket halindeyken yazmayı daha da kolaylaştırıyor ve iPad’deki yeni QuickType klavyesi sayılara, sembollere ve noktalama işaretlerine daha hızlı erişim sağlıyor.

Geliştiriciler için iOS 11

Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda, Apple iPhone ve iPad’e yeni Artırılmış Gerçeklik deneyimlerini getirmenin gücünü gösterdi ve dünyanın her yerindeki milyonlarca yetenekli geliştiriciye bu yeni özellikleri ve deneyimleri bir milyardan fazla Apple cihazına ulaştırmalarına yardımcı olmak amacıyla yeni araçlar sundu.

— CoreML geliştiricilerin, makine öğrenim özelliğiyle tahminde bulunabilen, öğrenebilen ve giderek daha akıllı hale gelen uygulamalar geliştirmelerini kolaylaştırıyor. iOS için tasarlanan bu makine öğrenim çerçevesi, Apple’ın özel silikonu ve donanım ve yazılımların kullanıcıların gizliliğini koruyarak güçlü bir performans sağlamak amacıyla sıkı bir şekilde entegre edilmiş olması sayesinde tüm işlemlerin yerel olarak makine üzerinde gerçekleşmesini sağlıyor.

— HomeKit, geliştiricilerin ve meraklıların başlamaları için daha da kolay yollarla ve mevcut aksesuarların HomeKit’i desteklemesi için mükemmel bir yol olarak, cihazları yazılım kullanarak doğrulamanın yeni yollarıyla daha da erişilebilir hale geldi.

— SiriKit geliştiricilere Siri’yi uygulamalarına entegre etme olanağı veriyor ve bu, iOS 11’de iş listeleri, notlar ve anımsatıcılar, hesaptan havale ve bakiye sorgulama gibi bankacılık işlemleri ve QR kodlarını görüntüleyen uygulamalar gibi başka kategorilere de genişliyor.

— MusicKit, Apple Music özelliklerini uygulamalarına entegre ederek 40 milyondan fazla şarkıya, önerilere, öne çıkan içeriklere ve son aramalara erişmelerini sağlıyor.

Bulunabilirlik

iOS 11’in geliştirici ön sürümü bugünden itibaren developer.apple.com adresinde iOS Geliştirici Programı üyelerine sunuluyor ve bu ay içinde hakla açık bir beta programı beta.apple.com adresinde kullanıcılara sunulacak. iOS 11 bu sonbaharda iPhone 5s ve daha yeni iPhone modelleri, tüm iPad Air ve iPad Pro modelleri, iPad 5. nesil, iPad mini 2 ve daha yeni iPad modelleri ve iPod touch 6. nesil için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak indirilebilecek. Kişiden Kişiye Ödeme özelliği ve Apple Pay Cash bu sonbaharda ABD’de iPhone SE, iPhone 6 ve daha yeni iPhone modelleri, iPad Pro, iPad 5. nesil, iPad Air 2, iPad mini 3 ve daha yeni iPad modelleri ve Apple Watch’ta kullanılabilecek. Daha fazla bilgi için, apple.com/tr/ios/ios11-preview adresini ziyaret edin. Özellikler değişebilir. Bazı özellikler her ülkede veya bölgede kullanılamayabilir. (Basın Bülteni)