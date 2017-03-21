Apple, Kırmızı iPhone 7’yi tanıttı! Ne zaman satışa çıkıyor?

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT) RED Special Edition’ı duyurdu.

Apple bugün, (RED) ile 10 yıldan uzun süredir devam eden işbirliğine dikkat çekmek üzere, canlı kırmızı alüminyum bir kaplamaya sahip iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition’ı duyurdu.

Bu, müşterilere Global Fund’a katkıda bulunmaları ve dünyayı AIDS’siz bir geleceğe bir adım daha yaklaştırmaları için eşi benzeri görülmemiş bir yol sunuyor. Özel sürüm (PRODUCT)RED iPhone için 24 Mart Cuma gününden itibaren tüm dünyada online olarak ve mağazalarda sipariş verilebilecek.

“10 yıl önce (RED) ile çalışmaya başladığımızdan bu yana, müşterilerimiz ilk iPod nano (PRODUCT)RED Special Edition ile başlayıp bugün Beats ürün serisi ve iPhone, iPad ve Apple Watch için aksesuarlarla devam eden ürünlerimizi satın alarak AIDS’in yayılmasına karşı mücadeleye çok önemli katkılar sağladı,” şeklinde konuşan Apple CEO’su Tim Cook şöyle devam ediyor: “Muhteşem kırmızı renkteki bu özel sürüm iPhone, (RED) ile işbirliğimizi onurlandıran, bugüne kadarki en büyük (PRODUCT)RED teklifimiz ve bu ürünü müşterilerimizin elinde görmek için sabırsızlanıyoruz.”

“Apple, Global Fund’ın dünya genelinde en büyük kurumsal bağışçısı. (RED) ile işbirliğinin bir parçası olarak 130 milyon doların üzerinde katkı sağladı,” diyen (RED) CEO’su Deborah Dugan sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dünyanın en sevilen akıllı telefonunun dünyanın her yerine ulaşabilmesi ile bizim Sahra Altı Afrika’da hayat kurtaran ARV ilacına erişim sağlama çabalarımızın birleşmesi sonucu, müşteriler şimdi yeni ve etkileyici bu (PRODUCT)RED iPhone’u alarak fark yaratmak ve Global Fund’a katkıda bulunmak için çok önemli bir fırsata sahip.”

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus şimdiye kadarki en iyi ve en gelişmiş iPhone’lar ve iPhone’un günlük kullanım yollarını geliştiren yeniliklerle dolular. Her iki telefonda da gündüz ve gece olağanüstü fotoğraflar ve videolar çeken geliştirilmiş kamera sistemlerine sahip olan dünyanın en popüler kamerası, bir iPhone’un şimdiye kadar sahip olduğu en iyi pil ömrüyle daha fazla güç ve performans, etkileyici stereo hoparlörler ve kameradan ekrana geniş bir renk sistemi bulunuyor. Üstelik, tümü suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarımın içinde. iPhone, Mesajlar’da iletişim kurmanın daha anlamlı ve canlandırıcı yollarını, favori uygulamalarınızla Siri’yi kullanmanın yeni yollarını, etkileyici şekilde yeniden tasarlanmış Harita, Fotoğraflar, Apple Music ve Haber uygulamalarını ve evinizi tek bir yerden basit ve güvenli bir şekilde düzenlemenizi, yönetmenizi ve kontrol etmenizi sağlayan Ev uygulamasını sunan iOS 10 ile geliyor.

(RED)’in kritik önemdeki çalışmaları, dünyanın HIV pozitif nüfusunun üçte ikiden fazlasının yaşadığı Sahra Altı Afrika’da hayat kurtaran HIV/AIDS programlarına erişim sağlıyor. (RED) tarafından elde edilen paranın tamamı doğrudan Global Fund HIV/AIDS bağışlarına gidiyor. Bu bağışlar test yapılmasında, danışmanlık hizmeti verilmesinde, tedavide ve virüsün anneden çocuğa geçişini ortadan kaldırmaya özellikle odaklanan önleme programlarında kullanılıyor. 2006 yılında kurulan (RED), o tarihten bugüne Global Fund için 465 milyon doların üzerinde gelir yarattı ve bu paranın 130 milyon dolardan fazlası tek başına Apple’dan sağlandı.

Fiyat ve Bulunabilirlik

• iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition 128 GB ve 256 GB modelleriyle ve 4.299 TRY’den başlayan fiyatlarla Apple.com.tr’da ve Apple Store’larda ve Apple Yetkili Bayileri’nde ve belirli operatörlerde (fiyatlar farklı olabilir) satışa sunulacak. Özel sürüm (PRODUCT)RED iPhone, iPhone 7 ailesine simsiyah, siyah, gümüş, altın ve roze altın renk seçenekleriyle katılıyor.

• Her iki özel sürüm model de tüm dünyada 24 Mart Cuma gününden itibaren satışa çıkacak ve ABD ve Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Rusya, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 40’tan fazla ülke ve bölgede Mart sonundan itibaren müşterilere gönderilmeye başlanacak. Nisan ayında ise bunları Brezilya, Şili, Kolombiya, Hindistan, Türkiye ve diğer ülkeler takip edecek.

• Özel sürüm iPhone, tam iPod ürün serisi, Beats Solo 3 Wireless Kulak Üstü Kulaklık, Beats Pill+ Taşınabilir Hoparlör, iPhone 7 Smart Battery Case ve iPhone, iPad ve Apple Watch için aksesuar serisi dahil olmak üzere müşterilerin yıl boyu satın alabildiği mevcut (PRODUCT)RED ürün serisine katılıyor.

• Dört inç ekrana sahip en güçlü telefon olan iPhone SE, 32 GB ve 128 GB modelleriyle 24 Mart Cuma gününden itibaren bulunabilecek. Mevcut kapasiteyi ikiye katlayarak 16 GB ve 64 GB modellerin yerini alan yeni modeller 2.399 TRY’den başlayan fiyatlarla Apple.com.tr sayfasında ve Apple Store’larda satışa sunulacak.

• Apple tarafından tasarlanan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus silikon kılıflar azur mavisi, kamelya ve çakıl grisi, deri kılıflar ise vizon grisi, safir mavisi ve ahududu’dan oluşan yeni renk seçenekleriyle 149 TRY’den başlayan fiyatlarla Apple.com.tr sayfasında ve Apple Store’larda satışa sunulacak.

(Basın Bülteni)