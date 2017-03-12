Ülkemizdeki yüksek vergi oranları nedeniyle yurtdışından satın alınan SIM kart destekli Apple ürünleri için kötü haber geldi. Yurtdışından alınan iPhone ve iPad’lerin garantisi Türkiye’de geçerli sayılmayacak

Apple kullanıcılarına kötü haber geldi, artık yurtdışından alınan Apple ürünleri Türkiye’de garanti kapsamına girmeyecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Apple Türkiye temsilcisi, “Uluslararası garanti artık Türkiye’de geçerli değil. Bu konuda Apple önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak ancak kullanıcıların mağdur olmaması için telefonda bu şekilde bilgi veriyoruz” dedi. Kararın uygulama tarihi henüz belli değil Uluslararası garantinin hangi tarihten itibaren geçersiz sayıldığı sorulduğunda aynı temsilci, “Bu konuda detaylar henüz belli değil ama bugün itibariyle uluslararası garantinin geçerli olmadığını söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Cihazı arızalanan, tamir için para ödeyecek Bugüne kadar yurt dışından iPhone veya iPad aldığınızda, global garanti sayesinde belli bir süre ürünleri Türkiye’de garanti kapsamında onarım veya değişim yapılabiliyordu. Bundan böyle yurt dışından cihaz alan kullanıcıların, cihazlarına bir şey olduğunda mutlaka para ödeyerek tamir veya değişim yaptırması gerekecek.

Bir diğer alternatif, Apple’ın uluslararası garantisinin geçerli olduğu bir ülkeye giderek bu işlemleri garanti kapsamında bu ülkede yaptırmak. Eğer zaten sahip olunan bir Apple ürünü yurt dışında değişilmişse garantinin devamı için BTK’ya kaydı yaptırılmalı. Bu uygulamanın Apple ürünlerinin Türkiye içinde satılması için yapıldığı düşünülüyor.