Apple Watch 3, yeni iPhone’larla mı tanıtılacak?

Apple Watch 3, yeni iPhone’larla mı tanıtılacak?
, 16 Ağustos 2017

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, piyasaya sürülecek olan Apple Watch 3 ile ilgili bilgiler paylaştı.

Ming-Chi Kuo’ya göre Apple Watch 3’ün daha önce piyasaya sürülmüş olan Apple Watch ile tasarıma sahip olacağını belirtti. Kuo, bu akıllı saat modelinde bulunacak en önemli özelliğin LTE bağlantısı olacağının altını çizdi.

Boyut olarak 38 ve 42 mm seçenekleriyle geleceğini belirten Kuo, Apple Watch 3’ün iPad’lerde yer alan LTE’li veya LTE’siz opsiyonlarla geleceğini söyledi. LTE desteği bulunan Apple Watch modellerinin iPhone’a gerek kalmadan kullanılabileceğini söyleyen Kuo, Apple Watch 3’ün yaklaşık 17,5 milyon adet üretileceğini söyledi.

Ming-Chi Kuo, Apple Watch 3’ün Eylül ayında tanıtlacak olan yeni iPhone‘lar ile birlikte tanıtılacağını belirtti.

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Tags: Apple Watch 3, iPhone

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